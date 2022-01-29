طريقة تحضير صلصة الطماطم الطبيعي.. أنجح وصفة صحية وخفيفة وطعمها غير

طريقة تحضير صلصة الطماطم الطبيعي، تعتبر صلصة الطماطم من أهم الأشياء التي يجب تواجدها في المنزل باستمرار ولا يمكن الاستغناء عنها، هناك الكثير من السيدات يبحثون عن وصفات لعمل صلصة الطماطم في المنزل بطريقه صحيحة مثل صلصة الطماطم التي تباع في المحلات، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل صلصة الطماطم في المنزل بكل سهوله.

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طريقة عمل صلصة الطماطم

هناك العديد من طرق عمل صلصة الطماطم في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيلو طماطم.

ملعقتان خل.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة تحضير صلصة الطماطم

نقوم بغسل الطماطم ثم نقوم بوضعها في مصفى وتغطى، ثم نقوم بوضع المصفى على حله بها ماء ثم ترفع على النار لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتقشير الطماطم بعد ذلك نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي ثم نضع الخل والملح ونصف الزيت ونضرب جيداً.

ثم نضع الصلصة في برطمان نقوم بوضع باقي الزيت على الوجه ونغطي البرطمان ونقوم باستخدامها في جميع الأكلات وخصوصاً المكرونة والبيتزا.

طريقة أخرى لعمل صلصة الطماطم

هذه الطريقة نضع بها بصل أو على حسب الرغبة.

المكونات

كيلو طماطم.

٢ حبة بصل كبيرة.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير