نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير صلصة الطماطم الطبيعي.. أنجح وصفة صحية وخفيفة وطعمها غير في المقال التالي
طريقة تحضير صلصة الطماطم الطبيعي، تعتبر صلصة الطماطم من أهم الأشياء التي يجب تواجدها في المنزل باستمرار ولا يمكن الاستغناء عنها، هناك الكثير من السيدات يبحثون عن وصفات لعمل صلصة الطماطم في المنزل بطريقه صحيحة مثل صلصة الطماطم التي تباع في المحلات، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل صلصة الطماطم في المنزل بكل سهوله.
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طريقة عمل صلصة الطماطم
هناك العديد من طرق عمل صلصة الطماطم في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- كيلو طماطم.
- ملعقتان خل.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة كبيرة ملح.
طريقة تحضير صلصة الطماطم
نقوم بغسل الطماطم ثم نقوم بوضعها في مصفى وتغطى، ثم نقوم بوضع المصفى على حله بها ماء ثم ترفع على النار لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتقشير الطماطم بعد ذلك نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي ثم نضع الخل والملح ونصف الزيت ونضرب جيداً.
ثم نضع الصلصة في برطمان نقوم بوضع باقي الزيت على الوجه ونغطي البرطمان ونقوم باستخدامها في جميع الأكلات وخصوصاً المكرونة والبيتزا.
طريقة أخرى لعمل صلصة الطماطم
هذه الطريقة نضع بها بصل أو على حسب الرغبة.
المكونات
- كيلو طماطم.
- ٢ حبة بصل كبيرة.
- ربع كوب زيت.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل الطماطم ونقوم بتقطيعها وتضرب في الخلاط الكهربائي بدون ماء للحفاظ على الصلصة لمده طويلة، ثم نقوم ببشر البصل ونضع الزيت في الحلة وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع البصل ونقلب لمده خمس دقائق فقط.
- ثم نقوم بوضع نصف الطماطم المخلوطة وتترك على النار لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع باقي الطماطم وتترك مرة أخرى على النار لمدة عشر دقائق، هذه الطريقة تستخدم في الطهي مباشرة.
- إذا لم ترغب في وضع البصل نضع الزيت على النار ثم نقوم بوضع نصف عصير الطماطم لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع باقي الطماطم.
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