افضل واضمن طريقة لصبغ الحواجب باللون البني في المنزل بدون مواد كيميائية ضارة وبشكل طبيعي ودائم

طريقة لصبغ الحواجب باللون البني، أكثر ما يظهر جمال المرأة هو الحاجب فيجب الاهتمام بها وبمظهرها، فتقوم الأنثى بالاهتمام بها من حيث الشكل واللون حسب رغبتها، حيث يوجد بعض النساء يعشقن تغيير لون شعر الحاجب إلى الأسود أو البني لتغيير ملامحها وإظهار جمال وجهها، ويعتبر اللوم البني من أشهر الألوان التي تلجأ إليها معظم النساء، فإنها تعطي الوجه إطلاله جميلة ومشرقة، سوف نقوم بتحضير صبغة شعر الحاجب باللون البني حيث توجد عدة طرق طبيعية لتلوين شعر الحاجب، إليكم بعض الطرق.

أولا: خليط الكاكاو والقهوة

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

٢ ملعقة من العسل الأبيض.

٣ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير نقوم بإضافة الكاكاو والقهوة حتى الحصول على لون بنى فاتح.

نقلب جيدا حتى يصبح لونهم بنى ونقوم بإضافة العسل الأبيض وزيت جوز الهند.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً وتترك جانبا لمدة ٥ دقائق.

نقوم بتحضير فرشاة مستحضرات تجميل أو فرشاة أسنان قديمة لوضع الخليط على الحاجب المراد تلوينه ونستمر على خط الحاجب تماماً مع الحرث على الخروج عن حدود الحاجب بعاد على الحاجب مرة أخرى بالخليط حتى تتأكد من تلوينه.

يترك على الحاجب لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بالإزالة عن طريق عيدان القطن للتخلص من بقايا الصبغة.

يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف جيدا.

هذا الخليط يعطى اللون الأسود أو البنى الداكن.

ثانياً: خليط الكاكاو و جل الصبار:-

المكونات:-

ملعقة من الكاكاو الخام.

ملعقة من جل الصبار.

كبسولة من الفحم النشط.

كبسولة فيتامين (ه‍).

طريقة التحضير:-

في بوله صغيرة نضع الكاكاو وعليه جل الصبار وكبسولة الفحم ثم كبسولة الفيتامين وتقلب جيدا.

توضع هذه الخلطة في الثلاجة لمدة لمدة ٣٠ دقيقة.

يوضع الخليط على الحاجب المراد تلوينه ويترك لمدة ١٥ دقيقة.

هذا الخليط يعطى الحاجب اللون البنى الداكن.

ثالثاً: خليط عصير الليمون والبابونج:-

المكونات:-

ملعقتين من البابونج.

ملعقتين عصير ليمون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:-