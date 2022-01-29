فوائد زيت الزيتون مع الليمون.. لن تتخيلي ما يحدث لجسمك وبشرتك إذا قمت بتناوله أو استخدامه ماسك للوجه

فوائد زيت الزيتون مع الليمون الصحية والجمالية، فوائد زيت الزيتون مع الليمون لإنقاص الوزن فهو يساعد في عمل التوازن داخل الجسم بين كل من الدهون النافعة والضارة، كما أن الليمون يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وعلى فيتامين سي، يفضل تناول مشروب زيت الزيتون والليمون على الريق لحرق الدهون الزائدة، وتخلص الجسم من السموم.

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فوائد زيت الزيتون مع الليمون

يحتوي كلًا من زيت الزيتون والليمون على مواد مضادة للأكسدة، تعمل هذه المواد على حماية الجسم من الأمراض، وتعمل على تقوية الجسم.

يقي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

يعمل على تزويد المناعة.

يساعد على تقوية عضلات القلب والتقليل من الإصابة بالنوبات القلبية.

يمنح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية.

يقي الجسم من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

مرطب طبيعي للشعر والبشرة.

يعالج مشاكل البشرة كحب الشباب والبثور السوداء والبقع الداكنة.

يعمل على نسف الدهون وإنقاص الوزن.

يعمل على سد الشهية لأكثر من ثمان ساعات.

التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

علاج عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي.

يعالج تقصف الشعر وهيشانه وسقوطه.

يعمل على سد المسام الواسعة في البشرة.

التخلص من الجلد الميت الموجود في البشرة والخلايا الميتة وتجديدها.

مشروب زيت الزيتون والليمون

مكونات المشروب

1 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير المشروب

احضري إناء وضعي به الماء حتى يغلي ثم ضيفي إليه الليمون وزيت الزيتون. قومي بتقليب المشروب وشربه على الريق في كل صباح.

ماسك زيت الزيتون والليمون

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام