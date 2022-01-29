اطبخي ستيك الدجاج في البيت بهذه الطريقة المعجزة في السهولة وجمال الطعم

اطبخي ستيك الدجاج في البيت بهذه الطريقة، طريقة تحضير ستيك الفراخ من أكثر ما تبحث عنه ربات المنزل، فهو من الأطعمة سريعة التحضير والتي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنها لها تتبيلة خاصة عن طرق الفراخ المعتادة، ويمكنكِ تحضيرها في المنزل سيدتي بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات متوفرة لديكِ، اصنعي فراخ استيك سيحبها أفراد أسرتك كثيرًا.

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طريقة تحضير ستيك الفراخ السهلة والسريعة

المكونات

1 كيلو من الدجاج المخلية.

4 فصوص من الثوم.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

½ ملعقة صغيرة أوريجانو.

2 ملعقة صغيرة قشر ليمون.

طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي

احضري وعاء وقومي بخلط جميع المكونات سويًا وضيفي إليه شرائح الدجاج. ضعي الدجاج في الثلاجة لمدة أربع ساعات أو اتركيها ليلة كاملة. احضري الجريل أو الشواية وارفعيها على النار حتى تسخن ثم ضيفي ملعقة من الزيت وادهني بها الجريل أو الشواية. ضيفي شرائح الدجاج واتركيها لمدة خمس دقائق ثم اقلبيها على الوجه الآخر لمدة خمس دقائق أخرى. قدميها مع الأرز البسمتي أو الأرز بالشعرية مع السلطة الخضراء والطحينة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل ستيك الدجاج مع المايونيز

المكونات

1 كيلو من شرائح صدور الدجاج المخلية.

1 بصلة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود وبابريكا.

طريقة تحضير ستيك الدجاج مع المايونيز