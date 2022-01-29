نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الشاي الأخضر للتخسيس وأبسط طريقة لاستعماله في حرق الدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الشاي الأخضر للتخسيس، الشاي الأخضر من المشروبات التي تسرع من عملية الأيض والذي هو يعتبر عامل من أهم عوامل التخسيس، كما أن له الكثير من الفوائد التي ذاع صيتها مؤخرا ومن أهم هذه الفوائد هو استخدامه للتنحيف، وبالرغم من فوائده الكبيرة إلا أنه يجب عدم الإكثار من شربه حتى لا يصاب الجسم بالهبوط، فكل شئ له فوائد ولكن عند الإفراط تكون النتيجة عكسية، وسنتحدث فيما يلي عن فوائد الشاي الأخضر للتخسيس.

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الشاي الأخضر للتخسيس

يحتوي الشاي الأخضر على الفلافونويد والكافيين وكذلك المغنيسيوم، وعند تحضيره عن طريق وضع أوراق الشاي على البخار ثم بعد ذلك نقوم بطحنها وبالتالي يتم حفظه من التلف وهو غير باقي أنواع الشاي التي تكون مصنوعة من التخمير، يوجد مركب من الفلافونويد يقوم بالتخلص من الدهون الزائدة، كما أنه يوجد به الكافيين الذي يسرع من عملية الأيض، فهو يزيد من الطاقة التي يحتاجها الجسم لحرق الدهون.

هل يمكننا اعتماده كمشروب للتنحيف ؟

بعض الأبحاث تقول أن الشاي الأخضر له القدرة على التخسيس مع المكملات الغذائية التي تحتوي على نسب كبيرة من الكاتيشين وكذلك الكافيين، ويوجد من خسروا أوزانهم بالشاي الأخضر ولكن نسبة قليلة جدا، لذلك يجب اتباع حمية غذائية معتدلة وشرب الماء بكميات كبيرة والانتظام على الرياضة، ولا يجب الاعتماد عليه كمشروب أساسي للتنحيف وإنما هو عامل مساعد فقط للتخسيس.

طريقة استخدام الشاي الأخضر

يجب عدم الإفراط في شرب هذا المشروب بسبب احتوائه على الكافيين كما أنه يجعل الجسم يشعر بالهبوط والدوخة، فعند شرب كوبين أو ثلاثة أكواب منه كافي جدا مع شرب الماء بكثرة، وتوجد منه أنواع الشاي الباكيت أو البودر وطريقة تحضيره: