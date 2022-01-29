وصفة كريم البنجر لتوريد الخدود والفوائد الصحية والتجميلية التي لم نعلمها عن البنجر من قبل

كريم البنجر لتوريد الخدود، يعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل، فالبنجر من النباتات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، خاصةً الحديد، كما أنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، كما أنه مرطب طبيعي ومفيد للبشرة، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، والتي تعمل على تقليل ظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة في البشرة، كما أنها تساعد على التخلص من الخلايا الميتة في البشرة، فنقدم لكِ سيدتي مستحضر طبيعي ومرطب لبشرتك.

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كريم البنجر

المكونات

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من البنجر.

¼ ملعقة صغيرة زيت الفراولة.

طريقة تحضير كريم البنجر

قومي بإحضار وعاء وضيفي إليه كلًا من البنجر وزيت جوز الهند وزيت الفراولة وقلبي جميع المكونات جيدًا. ضعي الكريم في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك. قومي بغسل وجهك قبل وضع الكريم وتجففيه ثم ضعي الكريم لمدة 15 دقيقة. استخدميه يوميًا بدلًا كريم الترطيب، ويمكنك وضعه على الشفاه كمرطب كما أنه يمنع تشققها ويمنحها اللون الوردي.

ماسك البنجر والنشا

المكونات

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ثمرة بنجر.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة الاستخدام

قومي ببشر البنجر ومزجه مع النشا وماء الورد ووضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وكرري الماسك مرة أسبوعيًا.

فوائد البنجر للبشرة