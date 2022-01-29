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عمر شويل - جدة مقادير وطريقة تحضير كبة باللحمة المفرومة بالحشوة الشهية.. أنجح طريقة لأطعم كبة - ثقفني
كبة باللحمة المفرومة بالحشوة الشهية، الكبة أحلى أهم الأكلات السامية التي لا يستغنى عنها المطبخ الشامي ولا تخلو منها اى سفرة شامية وسرعان ما انتشرت في العالم العربي كله وأصبحت أحد أفضل المقبلات لدى جميع العرب وتتميز بمذاقها الغير معتاد وشكلها المتميز ولما لها من فائدة غذائية عالية لأنها تحتوى على العديد من المكونات المفيدة.
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مقادير إعداد أحلى كبة مقلية باللحمة المفرومة
يمكن أن تضاعف أو تقلل المقادير التالية وفقا لإعداد أفراد الأسرة
مقادير الكبة
- كيلو من اللحم.
- كيلو من البرغل الناعم.
- ملعقة كبيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة بهار.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمة.
- الزيت مقدار ست أكواب غزيرة للقلى.
مكونات الحشوة
- كيلو لحمة مفرومة.
- حبة بصل كبيرة.
- كوب من السمن الذائب.
- نصف ملعقة صغيرة بهار.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمة.
- اثنين ملعقة كبيرة صنوبر محمر.
- ملعقة صغيرة ملح.
تحضير كبة اللحم المفروم
- يفرم اللحم مرتين بالمفرمة ثم يفرم البصل ثم البرغل المنقوع فى ماء مسبقا ثم يعجنوا معا جيدا.
- يفرم الخليط مرة أخرى حتى يصبح ناعم مع إضافة التوابل.
- يوضع القليل من الماء مع العجن حتى تصبح العجينة لزجة وتغطى حتى لا ينشف وجهها.
- يرفع السمن على النار ويوضع به البصل ويقلب حتى يذبل ثم تضاف اللحمة المفرومة والبهارات حتى يتغير لونها وترفع من على النار.
- تقسم عجينة الكبة كرات متوسطة الحجم و يصنع تجويف بداخلها باستخدام الاصبع ويوضع بداخله الحشوة وتغلق وتدور لتأخذ شكل الكبة المعروف.
- ترص الكبة في صينية ويتم تسخين زيت غزير وتوضع الكبة واحدة واحدة على نار هادئة وتقلب بعد ثلاث دقائق.
تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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