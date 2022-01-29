مقادير وطريقة تحضير كبة باللحمة المفرومة بالحشوة الشهية.. أنجح طريقة لأطعم كبة

كبة باللحمة المفرومة بالحشوة الشهية، الكبة أحلى أهم الأكلات السامية التي لا يستغنى عنها المطبخ الشامي ولا تخلو منها اى سفرة شامية وسرعان ما انتشرت في العالم العربي كله وأصبحت أحد أفضل المقبلات لدى جميع العرب وتتميز بمذاقها الغير معتاد وشكلها المتميز ولما لها من فائدة غذائية عالية لأنها تحتوى على العديد من المكونات المفيدة.

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مقادير إعداد أحلى كبة مقلية باللحمة المفرومة

يمكن أن تضاعف أو تقلل المقادير التالية وفقا لإعداد أفراد الأسرة

مقادير الكبة

كيلو من اللحم.

كيلو من البرغل الناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بهار.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمة.

الزيت مقدار ست أكواب غزيرة للقلى.

مكونات الحشوة

كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصل كبيرة.

كوب من السمن الذائب.

نصف ملعقة صغيرة بهار.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمة.

اثنين ملعقة كبيرة صنوبر محمر.

ملعقة صغيرة ملح.

تحضير كبة اللحم المفروم