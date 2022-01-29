أعملي كبدة الفلاح في البيت طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بطعم وريحة جنان

تعتبر الكبدة من احلى واشهى المأكولات الشعبية المنتشرة في مصر والوطن العربي، حيث أنها من الوجبات المفيدة التي تحتاج على كرات الدم الحمراء لأنها تحتوي على الفيتامينات التى تقاوم فقر الدم والانيميا، وتعتبر الكبدة أيضا من الوجبات السهلة والسريعة وتعد باسهل الطرق الوصفات، ولكل بلد طريقة مختلفة في إعدادها، فتحضر بأكثر من طريقة منها المقلية بالردة و المشوية على الشواية والإسكندرانى، وهذه سوف نقوم بتحضيرها حالياً، نقدم اليكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني وكيف يتم تقديمها مع معظم الوجبات وبجانب أشهر المقبلات.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المقادير:-

نصف كيلو من الكبدة أو أكثر حسب الرغبة.

ثوم مقطع شرائح رفيعة.

ثمرة بصل مقطعة جوانح.

ثمرة فلفل أخضر حار.

ثمرة فلفل أحمر حار.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

عصير ليمون.

ربع كوب من زيت الذرة.

طريقة التحضير:-

نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة وتوضع في بولة كبيرة وعليها الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكمون وتترك جانباً لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتبل جيداً.

في مقلاة على النار نضع الزيت ونقوم بتسخينها ثم نقوم بوضع الكبدة ونقلب جيدا.

عندما تتشرب الكبدة الماء الزائد منها نقوم بوضع الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأخضر الحار والبصل الجوانح ونقلب حتى تذبل الخضروات.

نقوم بوضع الثوم المقطع شرائح ونقلب وعند تمام النضج نضع عصير الليمون وترفع من على النار، وتقدم في طبق التقديم ساخنة.

يقدم بجانبها سلطة طحينة، مخلل، خبز بلدي أو فرنساوي ويمكن أيضاً تقديمها مع المكرونة الخواتم أو الأرز البسمتي الاصفر.

طريقة تحضير سلطة الطحينة للتقديم

المقادير:-

كوب من الطحينة الخام.

٢ فص ثوم مفروم.

فلفل اخضر حار مفروم.

نصف ملعقة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة كمون.

خل.

عصير ليمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-