تحضير الاندومي في المنزل بمكونات مضمونة بعيدا عن الكيماويات الضارة

تحضير الاندومي في المنزل، حيث يعد الاندومي من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير وخاصة الأطفال والشباب، والاندومي ينتشر في شرق آسيا بشكل كبير لأنه يعتبر الوجبة الأساسية التي يعتمد عليها وهو لا يستهلك وقت كثير في تحضيره إلا أن الاندومي الموجود لدينا يحتوي على الكثير من المواد الصناعية والمواد الحافظة والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على الاندومي وتحضيره في المنزل دون أن يسبب أي أضرار.

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طريقة عمل الاندومي في المنزل

الآن من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الاندومي في المنزل بدون أي إضافات كيميائية ولا مواد حافظة، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:

نصف كيلو مكرونة طويلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

ثلاث مكعبات مرقة الدجاج.

طريقة التحضير

والآن لعمل الاندومي الصحي بدون أي إضافات يرجى إتباع الخطوات التالية، وتتمثل هذه الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به كمية كبيرة من الماء ثم نضع ملعقة من الفلفل والشطة والملح، ثم نتركها تغلي وبعد ذلك نضيف إليها المكرونة ونتركها حتى تنضج. يتم إحضار مقلاة ونضع بها ملعقة من الزيت ونضيف الثوم البودر والبصل البودر ومرقة دجاج. يتم التقليب جيدا حتى يصبح اللون ذهبي والمكرونة تنضج. ثم يتم تصفية المكرونة من الماء وبعد ذلك نضع الخليط على المكرونة. ثم الآن يمكنك الحصول على الطعم الأصلي للاندومي الجاهز.

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