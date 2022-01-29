نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش في البيت بطعم كنتاكي والبيك.. سيعشقها أولادك في المقال التالي
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش في البيت، يعشق الكثير منا الدجاج الذي يتم أعداده بكثير من الطرق المميزة مثل البانية والمشوي كذلك يتم عمله بطريقة زنجر وهي من الطرق الشهية جدا ويعشقها الأطفال كثيرا لذلك على ربات المنازل التعرف عليها حتى تقوم بعملها لأطفالها في المنزل لذلك سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
صينية السبانخ بالبشاميل.. قنبلة من الفيتامينات والحديد وطعم ولا أروع.. اليك الطريقة والمقادير
مكونات عمل زنجر الدجاج
أن تحضير زنجر الدجاج في المنزل يكون في قمة السهولة ومن مكونات بسيطة سوف يعشقه الأطفال كثيرا وسوف نوضح مكونات تحضيره من خلال النقاط التالية:
مكونات التتبيلة
- كيلو شرائح فراخ البانية.
- ملعقة ملح طعام.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة بابريكا.
مكونات خلطة زنجر المقرمشة
- كوب دقيق.
- ٢ملعقة نشا.
- ملعقة حليب بودر.
- بيكنج بودر.
- ملح.
- بابريكا.
- شطة.
- بصل بودرة وثوم بودرة.
- زيت للقلي.
- ٢بيضة
طريقة تحضير زنجر دجاج
بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لتحضير دجاج زنجر سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:
- نحضر قطع فراخ البانية ونغسلها جيدا بالملح والخل والليمون.
- نقطعها بعد ذلك إلى أصابع لا يجب أن تكون رقيقة .
- نضعها في التتبيل الخاصة به من بابريكا وملح وفلفل ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نقوم بتحضير خلطة مزنجر حيث نضع الدقيق مع النشا مع لبن البودر مع ملح مع فلفل مع بابريكا مع بصل بودرة وثوم بودرة ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.
- نحضر بيضتين ونقوم بخفقهم في وعاء.
- نحضر الفراخ ثم نقوم بوضع كل قطعة في البيض ثم نضعها في خليط الدقيق وهكذا حتى ننتهي ونضع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة.
- نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار.
- نخرجه ونقوم بتحميره في الزيت الساخن.
- ثم نضعه على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.
- يتم تقديمه مع الكاتشب وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ