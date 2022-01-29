طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش في البيت بطعم كنتاكي والبيك.. سيعشقها أولادك

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش في البيت، يعشق الكثير منا الدجاج الذي يتم أعداده بكثير من الطرق المميزة مثل البانية والمشوي كذلك يتم عمله بطريقة زنجر وهي من الطرق الشهية جدا ويعشقها الأطفال كثيرا لذلك على ربات المنازل التعرف عليها حتى تقوم بعملها لأطفالها في المنزل لذلك سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل زنجر الدجاج

أن تحضير زنجر الدجاج في المنزل يكون في قمة السهولة ومن مكونات بسيطة سوف يعشقه الأطفال كثيرا وسوف نوضح مكونات تحضيره من خلال النقاط التالية:

مكونات التتبيلة

كيلو شرائح فراخ البانية.

ملعقة ملح طعام.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

مكونات خلطة زنجر المقرمشة

كوب دقيق.

٢ملعقة نشا.

ملعقة حليب بودر.

بيكنج بودر.

ملح.

بابريكا.

شطة.

بصل بودرة وثوم بودرة.

زيت للقلي.

٢بيضة

طريقة تحضير زنجر دجاج

بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لتحضير دجاج زنجر سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية: