طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الاصلية بوصفات مختلفة خطوة بخطوة

تعلمي مع موقع ثقفني أفضل طريقة عمل الكيكة الاسفنجية في المنزل بخطوات سهلة وسريعة والتي يمكنك تناولها مع الشاي او القهوة، وتعد الكيكة من اشهي أنواع الحلويات اللذيذة التي تتمتع بالطعم الشهي والمختلف عن كافة أنواع الحلويات الأخرى، ويمكن لكل سيدة تحضير الكيكة الاسفنجية لأول مرة بسهولة فهي لا تحتاج الي خبرة لكي تستطيعين القيام بها كما انها لن تستغرق الكثير من الوقت.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية هي طريقة سهلة وبسيطة جداً، ولكن هناك الكثير من السيدات يقومون بتحضيرها لأول مرة لذلك يحتاجون الي طريقة مميزة تساعدهم في عمل الكيكة الاسفنجية الهشة، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة تحضيرها سادة كما يمكن لكل سيدة استخدام نكهات واضافات مختلفة مثل الشوكولاتة والفراولة وتزيين الكيكة واعطائها طعم مميز.

مقادير عمل الكيكة الاسفنجية

5 حبات من البيض.

كوب واحد من الطحين.

5 ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

كوب واحد من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من مستخلص الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالخطوات

نقوم بفصل صفار البيض علي البياض ثم نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر جيداً.

نقوم بعد ذلك بإخفاق صفار البيض ونقوم بإضافة السكر له تدريجيا ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا ومستخلص الليمون والماء الي الخليط ونستمر في خلط المكونات مع بعضها مرة اخري جيداً.

نقوم بإضافة خليط الدقيق الي هذا الخليط ونقوم بخلطهم ومزجهم جيداً مع بعضهم.

احضري وعاء اخر وقومي بإخفاق بياض البيض به ثم نقوم بإضافة المزيج السابق الي بياض البيض ونقوم بالتقليب.

نقوم بإحضار صينية الكيكة ونقوم بوضع المزيج بها ونقوم بتسخين الفرن علي 175 درجة. نترك الصينية في الفرن لمدة 50 دقيقة حتي تنضج الكيكة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية فاطمة ابو حاتي

يمكن لكل سيدة الاستمتاع بواحدة من الوصفات الرائعة لعمل الكيكة الاسفنجية والتي تقدمها الشيف فاطمة ابو حاتي. فهي من الشيفات المميزة التي تقدم الكثير من الوصفات المختلفة لكل سيدة لكي تتمكن من عمل الاكلات والحلويات في المنزل مثل المحلات باقل المكونات واسهل الطرق.