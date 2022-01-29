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عمر شويل - جدة أسهل وانجح طريقة لعمل صنية البسبوسه بالمكسرات بطريقة ناجحه مليون في الميه - ثقفني
طريقة عمل البسبوسه بالمكسرات، تعتبر البسبوسة من الحلويات العربية الشهيرة التي توجد في المطبخ المصري والعربي وتحديدًا الشام، فيمكن تقديمها بطرق كثيرة وبحشوات مختلفة حسب الرغبة، مثل: بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة سادة، بسبوسة بالقشطة، بسبوسة سادة، والشيء المميز في البسبوسة أنها من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية كثيرة.
بسبوسة جوز الهند بالمكسرات
المكونات:
- كوبان سميد.
- كوب جوز الهند مبشور.
- كوب من السكر.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
- عبوتان كريمة دريم ويب.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.
- علبة قشطة.
- نصف علبة زبادي.
- نصف علبة من الحليب المكثف المحلى.
- مكسرات.
طريقة التحضير:
- أول خطوة نخلط البيض مع السكر جيداً ليتكون خليط لونه أبيض.
- ثم نضيف: الزيت، اللبن، القشطة ونخلط جميع المكونات معاً.
- بعد ذلك نخلط السميد مع جوز الهند في وعاء منفصل ونضيف له الكريمة، البيكنج باودر ونخلطهم معاً.
- ثم نضيف الخليط السابق لخليط السكر والبيض ونعجنهم معاً.
- نفرد العجينة في صينية فرن ونفردها جيداً، ثم نضع الصينية في فرن مسخن لتأخذ اللون الذهبي.
- بعدما نخرجها من الفرن نضع عليها الحليب المكثف المحلى وهي ساخنة.
- في النهاية نضع المكسرات على الوجه ونضعها في الثلاجة لتبرد وبهذا تكون جاهزة للتقديم.
بسبوسة بالحليب والمكسرات
المكونات:
- مقدار كوب وربع سميد.
- مقدار ٧٥ جرام سكر.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
- مقدار ٧٥ مللي جرام حليب سائل.
- مقدار ٥٠ مللي جرام قطر كثيف.
- مكسرات مجروشة حسب الرغبة.
- مقدار ٧٥ مللي جرام سمنة ذائبة.
طريقة التحضير:
- نخلط كل من: السميد، السكر، البيكنج باودر معاً في وعاء.
- ثم نضع السمن، الحليب، القطر في وعاء آخر ونخلطهم جيداً.
- نمسح صينية الفرن بقليل من الزبدة، ونغلفها من الداخل بورق زبدة.
- بعد ذلك نضيف خليط السمن مع الحليب وخليط السميد لبعضهم ونخلطهم جيداً معاً.
- ثم نضيف الخليط في الصينية المدهونة حتى نسوي العجينة جيداً.
- ونقطع العجينة بشكل متساوي قبل رش المكسرات عليها.
- بعد ذلك نترك الخليط ليرتاح لمدة ساعتين.
- نشعل الفرن على حرارة عالية ونضع الصينية بها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج.
- ثم نخرجها من الفرن ونضيف لها الشربات الساخن بشكل مباشر.
- في النهاية نقدمها بعد تركها تبرد قليلاً.
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