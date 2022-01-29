أسهل وانجح طريقة لعمل صنية البسبوسه بالمكسرات بطريقة ناجحه مليون في الميه

طريقة عمل البسبوسه بالمكسرات، تعتبر البسبوسة من الحلويات العربية الشهيرة التي توجد في المطبخ المصري والعربي وتحديدًا الشام، فيمكن تقديمها بطرق كثيرة وبحشوات مختلفة حسب الرغبة، مثل: بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة سادة، بسبوسة بالقشطة، بسبوسة سادة، والشيء المميز في البسبوسة أنها من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية كثيرة.

بسبوسة جوز الهند بالمكسرات

المكونات:

كوبان سميد.

كوب جوز الهند مبشور.

كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت.

عبوتان كريمة دريم ويب.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

علبة قشطة.

نصف علبة زبادي.

نصف علبة من الحليب المكثف المحلى.

مكسرات.

طريقة التحضير:

أول خطوة نخلط البيض مع السكر جيداً ليتكون خليط لونه أبيض.

ثم نضيف: الزيت، اللبن، القشطة ونخلط جميع المكونات معاً.

بعد ذلك نخلط السميد مع جوز الهند في وعاء منفصل ونضيف له الكريمة، البيكنج باودر ونخلطهم معاً.

ثم نضيف الخليط السابق لخليط السكر والبيض ونعجنهم معاً.

نفرد العجينة في صينية فرن ونفردها جيداً، ثم نضع الصينية في فرن مسخن لتأخذ اللون الذهبي.

بعدما نخرجها من الفرن نضع عليها الحليب المكثف المحلى وهي ساخنة.

في النهاية نضع المكسرات على الوجه ونضعها في الثلاجة لتبرد وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

بسبوسة بالحليب والمكسرات

المكونات:

مقدار كوب وربع سميد.

مقدار ٧٥ جرام سكر.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مقدار ٧٥ مللي جرام حليب سائل.

مقدار ٥٠ مللي جرام قطر كثيف.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

مقدار ٧٥ مللي جرام سمنة ذائبة.

طريقة التحضير: