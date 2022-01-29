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أسهل وانجح طريقة لعمل صنية البسبوسه بالمكسرات بطريقة ناجحه مليون في الميه

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عمر شويل - جدة أسهل وانجح طريقة لعمل صنية البسبوسه بالمكسرات بطريقة ناجحه مليون في الميه - ثقفني

طريقة عمل البسبوسه بالمكسرات، تعتبر البسبوسة من الحلويات العربية الشهيرة التي توجد في المطبخ المصري والعربي وتحديدًا الشام، فيمكن تقديمها بطرق كثيرة وبحشوات مختلفة حسب الرغبة، مثل: بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة سادة، بسبوسة بالقشطة، بسبوسة سادة، والشيء المميز في البسبوسة أنها من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية كثيرة.

بسبوسة جوز الهند بالمكسرات

المكونات:

  • كوبان سميد.
  • كوب جوز الهند مبشور.
  • كوب من السكر.
  • مقدار نصف كوب من الزيت.
  • عبوتان كريمة دريم ويب.
  • ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.
  • علبة قشطة.
  • نصف علبة زبادي.
  • نصف علبة من الحليب المكثف المحلى.
  • مكسرات.

طريقة التحضير:

  • أول خطوة نخلط البيض مع السكر جيداً ليتكون خليط لونه أبيض.
  • ثم نضيف: الزيت، اللبن، القشطة ونخلط جميع المكونات معاً.
  • بعد ذلك نخلط السميد مع جوز الهند في وعاء منفصل ونضيف له الكريمة، البيكنج باودر ونخلطهم معاً.
  • ثم نضيف الخليط السابق لخليط السكر والبيض ونعجنهم معاً.
  • نفرد العجينة في صينية فرن ونفردها جيداً، ثم نضع الصينية في فرن مسخن لتأخذ اللون الذهبي.
  • بعدما نخرجها من الفرن نضع عليها الحليب المكثف المحلى وهي ساخنة.
  • في النهاية نضع المكسرات على الوجه ونضعها في الثلاجة لتبرد وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

بسبوسة بالحليب والمكسرات

المكونات:

  • مقدار كوب وربع سميد.
  • مقدار ٧٥ جرام سكر.
  • ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
  • مقدار ٧٥ مللي جرام حليب سائل.
  • مقدار ٥٠ مللي جرام قطر كثيف.
  • مكسرات مجروشة حسب الرغبة.
  • مقدار ٧٥ مللي جرام سمنة ذائبة.

طريقة التحضير:

  • نخلط كل من: السميد، السكر، البيكنج باودر معاً في وعاء.
  • ثم نضع السمن، الحليب، القطر في وعاء آخر ونخلطهم جيداً.
  • نمسح صينية الفرن بقليل من الزبدة، ونغلفها من الداخل بورق زبدة.
  • بعد ذلك نضيف خليط السمن مع الحليب وخليط السميد لبعضهم ونخلطهم جيداً معاً.
  • ثم نضيف الخليط في الصينية المدهونة حتى نسوي العجينة جيداً.
  • ونقطع العجينة بشكل متساوي قبل رش المكسرات عليها.
  • بعد ذلك نترك الخليط ليرتاح لمدة ساعتين.
  • نشعل الفرن على حرارة عالية ونضع الصينية بها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج.
  • ثم نخرجها من الفرن ونضيف لها الشربات الساخن بشكل مباشر.
  • في النهاية نقدمها بعد تركها تبرد قليلاً.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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