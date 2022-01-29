كيفية التخلص من غازات البطن وتنظيف القولون.. لا إحراج بعد اليوم من أصوات قرقرة البطن

كيفية التخلص من غازات البطن وتنظيف القولون، يعاني الكثير منا من غازات البطن والانتفاخات مما يسبب له الأحراج وتكون نتيجة انتفاخ القولون وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي مما يسبب كثرة الغازات لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض المشروبات التي تريح المعدة وتخلصنا من هذه الانتفاخات والغازات ونوضحها لكم من خلال هذا المقال.

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طرق التخلص من غازات البطن

توجد كثير من الوصفات والمشروبات التي تساعد على التخلص من الغازات والانتفاخات من خلال النقاط التالية.

بذور الشيا والكتان هي من البذور الطبيعية الرائعة تعمل على تنقية الجسم من السموم والأمراض وتخلصنا من الإمساك والغازات والانتفاخات.

الزنجبيل يعمل الزنجبيل على تخليص المعدة من الفضلات المتراكمة الموجودة في القولون لمدة سنيين.

عصير الليمون يكون ملي بالألياف وفيتامين سي يساعد على التخلص من الإمساك وتسهيل عملية إخراج الفضلات وبذلك نتخلص من الغازات.

عصير التفاح يمكن أن نقوم بتحضير عصير التفاح الطازج مع ملعقة من الزنجبيل تساعد كثيرا في التخلص من الفضلات الموجودة في المعدة وتكون طريقة تحضيره غسل تفاحه جيدا ونقوم بتقطيعها ووضعها على النار مع الزنجبيل وتصفيتها ونقوم بتصفيتها وتناولها على الريق تخلصنا من الإمساك وتريح المعدة من الغازات.

مكون واحد يمكن عن طريقة إزالة الغازات

يوجد المكون السحري الذي يساعد على التخلص من الغازات ويريح المعدة ويتكون من الآتي:

ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة كبيرة كراوية.

ملعقة كمون.

ملعقة ريحان.

عسل نحل.

ملعقة يانسون.

ملعقة نعناع.

ملعقة زنجبيل.

ملعقة قرفة.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير المشروب

يمكن أن نحضر المشروب لتنظيف المعدة وفقا للمكونات السابقة وذلك عن طريق الخطوات التالية: