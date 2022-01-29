اسهل طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في البيت بطريقة غير مكلفة.. اخبزي كميات منها الآن

اسهل طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في البيت بطريقة غير مكلفة، الكوكيز من المخبوزات المحببة لدى الجميع الكبار والصغار وتناولها الأشخاص فى جميع الأوقات فيمكن تناولها أمام التلفاز كنوع من التسالي أو مع وجبات الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة أو تقدم مع الشاي أو القهوة مثل الكيك والبسكويت فهو يعد أحد أنواع البسكويت و هو خفيف على المعدة لكن ذو قيمة غذائية عالية.

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مقادير إعداد كوكيز الشوكولاتة الغير مكلف

أحد الوجبات سريعة التحضير والمحبوبة لدى الأطفال ومكوناتها بسيطة سنعرفها معا:

الدقيق الأبيض المعجنات اتنين كوب.

الشوكولاتة رقائق صغيرة أو شوكولاتة شيبس.

الزبدة كوب بدرجة حرارة الغرفة.

السكر ربع كوب .

اثنين حبة بيضة

كربونات الصودا ملعقة صغيرة ممسوحة.

الفانيليا اثنين ملعقة صغيرة ويفضل النوع السائل.

ذرة ملح.

كيفية إعداد كوكيز الشوكولاتة الهش