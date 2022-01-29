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عمر شويل - جدة اسهل طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في البيت بطريقة غير مكلفة.. اخبزي كميات منها الآن - ثقفني
اسهل طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في البيت بطريقة غير مكلفة، الكوكيز من المخبوزات المحببة لدى الجميع الكبار والصغار وتناولها الأشخاص فى جميع الأوقات فيمكن تناولها أمام التلفاز كنوع من التسالي أو مع وجبات الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة أو تقدم مع الشاي أو القهوة مثل الكيك والبسكويت فهو يعد أحد أنواع البسكويت و هو خفيف على المعدة لكن ذو قيمة غذائية عالية.
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مقادير إعداد كوكيز الشوكولاتة الغير مكلف
أحد الوجبات سريعة التحضير والمحبوبة لدى الأطفال ومكوناتها بسيطة سنعرفها معا:
- الدقيق الأبيض المعجنات اتنين كوب.
- الشوكولاتة رقائق صغيرة أو شوكولاتة شيبس.
- الزبدة كوب بدرجة حرارة الغرفة.
- السكر ربع كوب .
- اثنين حبة بيضة
- كربونات الصودا ملعقة صغيرة ممسوحة.
- الفانيليا اثنين ملعقة صغيرة ويفضل النوع السائل.
- ذرة ملح.
كيفية إعداد كوكيز الشوكولاتة الهش
- في العجان الكهربائي يوضع السكر والزبدة ويتم ضربهم حتى الحصول على معجون كريمي.
- يضاف إليهم الفانيليا والبيض يخفق مرة أخرى حتى الحصول على خليط متجانس.
- يضاف الدقيق الأبيض والملح والبيكينج صودا معا ويتم نخلهم مرتين.
- والخطوة التالية هي أن يوضع الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع العجن المستمر.
- يضاف إلى العجينة رقائق الشوكولاتة الشيبس مع العجن الجيد.
- تخرج العجينة من العجان وتغطى وتترك ترتاح عشر دقائق .
- فيما بعد تقطع كرات صغيرة مقدار ملعقة كبيرة وتوضع فى صينية بها ورق زبدة مدهون ويتم الضغط عليها لتصبح مثل الفطيرة صغيرة الحجم.
- وفيما تسخن فرن سابقا على درجة حرارة 180 .
- كما تدخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح الكوكيز ذو لون ذهبي جميل.
- كما أنه تخرج من الفرن وتترك لتبرد يرص الكوكيز فى طبق تقديم بشكل منظم لائق وبالهنا والشفا.
- كما أنه يمكن تخزينها وحفظها لتناولها بعد عدة أيام.
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