بنص لتر حليب اعملي كيلو من ألجبنه الكيري الكريمي زي الجاهزة بالضبط ووفري فلوسك

طريقة عمل ألجبنه الكيري ف البيت، تعتبر ألجبنه الكيري من أنواع الجبن الشهيرة المفضلة عند الكثيرين من الصغار والكبار، وهذا لأن مذاقها كريمي ولذيذ ومتماسك بعض الشيء، وهي نوع ألجبنه المفضل عند الأطفال الصغار فيتناولونها في ساندوتشات سريعة سواء للمدرسة أو للنادي، وليس هذا فقط بل تدخل في حشوات كثيرة، ولكن الشيء الغير مميز بها أن سعتها مرتفع بعض الشيء ولهذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل ألجبنه الكريمي في البيت

بمكونات سهلة وبسيطة يمكن الحصول على ألجبنه الكريمي في المنزل ولهذا مذاق كريمي ومتماسك مثل ألجبنه الكيري الجاهزة، كما يلي:

المكونات:

كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب من كريمة الطبخ.

مقدار ملعقة ونصف عصير ليمون، أو خل.

رشه ملح بسيطة.

طريقة التحضير:

أولاً نضع الحليب مع كريمة الطبخ على نار متوسطة حتى يغلي.

ثم نضيف لهما الليمون بشكل تدريجي ونقلب بشكل مستمر.

نستمر في التقليب جيداً ونخفض النار قليلاً وسيتم انفصال الحليب تماماً أو يحدث تخثر للحليب.

بعد ذلك نرفع الحليب المتخثر من على النار ونعطيه قليلاً جانبًا.

ثم نضع الحليب المتخثر في قطعة قماش خفيفة ونظيفة ليتخلص من أي سوائل به.

ونضيف الملح على الجبن ثم نضعهم في المضرب الكهربي أو اليدوي لنحصل على قوام متماسك كريمي.

في النهاية نضع ألجبنه في علبة نظيفة محكمة الغلق في الثلاجة.

أقصى استخدام للجبنه ١٥ يوم.

أسرار عمل الجبن الكيري في البيت

يجب اتباع الخطوات المتتالية دون تغيير حتى نضمن نجاح ألجبنه، وهذه الخطوات كالتالي:

المكونات:

مقدار كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان دقيق أبيض.

مقدار ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة قشطه.

قطعتان جبن جاهزة.

طريقة التحضير: