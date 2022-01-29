طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة ألذ كيك للشتاء بطعم رهيب وطريقة سهلة جداً

تعتبر الكيكة من احلى واجمل الحلويات الغربية التى تحضر بأكثر من طريقة، حيث انها من الوجبات الخفيفه والسهله التى تحضرفى المنزل وتقدم مع الشاى فى الصباح بشكل يومى، ويمكن تحضيرها فى الحفلات والمناسبات العائلية، واليوم نقدم لكم وصفة كيك البرتقال بخطوات سهله وبسيطة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

المكونات

٢كوب من الدقيق المنخول.

١كوب من عصير البرتقال الفريش.

القليل من بشر البرتقال.

٣بيضات.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

الطريقة

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع البيض مع السكروالفانيليا ونخفقهم لمدة ٥دقائق على الاقل حتى يصبح القوام كريمى.

نضف اليهم الزيت وعصير البرتقال ونستمر فى الخفق حتى تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.

فى وعاء عميق نقول بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

نضف الى الدقيق بشر البرتقال ونخلط المكونات جيدآ.

نضع خليط البرتقال والبيض مع الدقيق ونقوم بخفقه جيدآ بالمضرب اليدوى حتى نحصل على القوام المطلوب.

يسخن الفرن جيدآ قبل وضع الكيكة بداخله.

نضع خليط الكيك فى صينية مدهونه بقليل من الزيت ومرشوشه بقليل من الدقيق.

ندخل الكيك الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة نصف ساعه حتى يتم تسويتها.

نخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد تمامآ.

نقوم بتقطيع الكيك ويقدم مع الشاى اوالعصير.

طريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية

المكونات

٣اكواب من دقيق الاسبونچ.

٦بيصات.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من عصير البرتقال.

الطريقة