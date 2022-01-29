مخبوزات أصابع التمر الشرقية.. المقادير ووصفة التحضير الكاملة وصولا لدهان وجه الأصابع

مخبوزات أصابع التمر الشرقية، يعد التمر من أهم أنواع الفواكه على الإطلاق لما له من فوائد غذائية لا تعد ولا تحصى؛ حلوى التمر تنتشر بكثرة في دول الخليج العربي لان التمر يتوافر بكثرة فهم أهم موردي التمور على مستوى العالم وتختلف أنواع وأشكال التمر ويدخل التمر في العديد من الحلويات مثل الكيك والمعجنات واصابع التمر تعد نوع من الحلويات، و بناء على ذلك فقد تم على مر الأجيال عمل العديد من أنواع الحلوى والمخبوزات باستخدام التمر.

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مكونات تحضير حلوى أصابع التمر

مكونات العجين

الدقيق الأبيض مخبوزات مقدار ثلاث أكواب.

السكر الخشن ملعقة صغيرة.

الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.

البيكنج بودر ملعقة صغيرة.

الملح ربع ملعقة صغيرة.

القرفة المطحونة ربع ملعقة صغيرة.

الزيت النباتي نصف كوب.

الماء الدافئ ثلاثة أرباع كوب.

مكونات الحشو

التمر المخلي من النوى نصف كيلو.

الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة 50 جرام.

القرفة المطحونة ملعقة صغيرة.

مكونات دهان الوجه

حبة بيض محفوفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

سمسم للوجه.

كيفية تحضير أصابع التمر