نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تكثيف الشعر وملء الفراغات ومقاومة سقوط الشعر وضعفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على طريقة تكثيف الشعر، تكثيف الشعر هو حلم كل فتاة حيث أن جمال المرأة في جمال شعرها؛ فالكثير من الفتيات والسيدات يبحثن على الكثير من الطرق لإطالته وكثافته منهم من يتجه للكريمات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ومع ذلك قد يضر الشعر وبصيلاته ضررا كبيرا على المدى البعيد، مما يجعل البعض منهم يبحث عن الوصفات الطبيعية التي لا تضر الشعر، لذلك نعرض لكم من خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تساعدك في حل المشكلة.

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طريقة تكثيف الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إطالة الشعر وكثافته بشكل طبيعي، ومن أبرز هذه الوصفات الآتي:

وصفة البيض لنمو الشعر

يعتبر البيض من المواد المفيدة لنمو الشعر ويعمل على تقويته، وتتمثل مكونات الوصفة في كلا من:

ملعقة صغيرة من العسل.

عدد بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

حضري إناء صغير ثم نضع به بياض البيضة فقط ثم نضيف إليه العسل وزيت الزيتون. يتم التقليب جيدا حتى يصبح خليط متجانس. ثم يتم وضع الخليط على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

عشبة الآملا لتطويل الشعر وجفافه

هذه العشبة مفيدة جدا لزيادة كثافة الشعر كما أنها تعمل على تطويله، وتتمثل مكونات الوصفة من خلال ما يلي:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

طريقة التحضير

يتم إحضار طبق صغير ونضع فيه مسحوق الأملا ثم نضع عليه عصير الليمون.

يتم الخلط جيدا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة قليلا.

نضع الخليط على الشعر ثم نتركه على الشعر لمدة ساعة كاملة.

ثم يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.

وصفة الأفوكادو للتكثيف

من خلال المكونات التالية نحصل على شعر صحي وكثيف، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

ليمونة.

ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير