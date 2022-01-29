نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تأكل هذا وستفقد سبعة كيلو جرام من وزنك في أسبوعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقد الوزن الزائد في أسبوعين فقط وعن طريق التوقف عن أطعمه بسيطة ، وذلك لإنقاص الوزن خلال أسبوعين فقط من 5 إلى 6 كيلو جرام وأكثر، علي ألا يفقد الجسم الفيتامينات والمعادن ولا يحدث له ضعف ، ويمكننا الاستمرار علي الامتناع عن هذه الأطعمة لفترة أطول إلي أن نتمكن من الاستغناء عنها والاستمرار بنظام صحي غني بالفيتامينات و المعادن لصحة أفضل كثيرا.

العادات الصحية التي يمكننا الاستمرار عليها للإنقاص الوزن بفاعلية وسهولة

التوقف عن أكل الأغذية المصنعة والوجبات السريعة

تحتوي هذه الأغذية علي سعرات عالية كبيرة جدا ، وأيضا تسبب هذه الأغذية أحيانا الإحساس بالجوع أكتر ،لأنها لا تحتوي علي نفس القيمة الغذائية الموجودة في الأكل الصحي بالطبع، كما تستبدل المواد الغذائية الطبيعية ببدائل أرخص في السعر والقيمة الغذائية ، وأيضا تحتوي علي نسبه عالية من السكريات و الأملاح حتي أحيانا يكون مضاف لها ألوان صناعية ومكسبات طعم وزيوت مهدرجة أيضا.

الصودا و المشروبات الغازية بأنواعها

تحتوي علي كمية كبيرة من السكريات التي تتحول بعد ذلك بسهولة إلي دهون في الكبد، كما أنها تقلل من إدرار البول وتعمل علي ارتفاع ضغط الدم ، فالامتناع عن شرب المياه الغازية يؤثر إيجابيا بطريقة واضحة في خسارة الوزن.

مخبوزات الدقيق الأبيض بأنواعها

للدقيق الأبيض أضرار كثيرة علي المعدة وعملية الهضم ، فعمليات التكرير التي يمر بها الدقيق الأبيض تفقده الكثير من الفوائد و العناصر الغذائية ،غير مشاكل الجهاز الهضمي فإنه أيضا يتسبب أيضا في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

الشكولاتة والأيس كريم والبسكويت و الكعكات والحلويات

تحتوي الشكولاتة والأيس كريم علي السكريات التي تساهم في تكوين الدهون بسهولة ويمكن استبدالها بشكولاتة خام ، كما يمكن أيضا استبدال الأيس كريم بالزبادي، والبسكوتات يمكن أستبدالها بأنواع صحي من بسكويت الشوفان ، حيث تحتوي هذه المنتجات علي الكثير من الزيوت المهدرجة والمواد المضرة التي يصعب علي الجسم التخلص منها بسهولة.

البطاطس المقلية والمصنعة

تسبب في عصر الهضم بالإضافة إلي القلي في الزيوت لعده مرات وما تحتويه علي دهون مشبعة، ويمكن استبدالها برقائق البطاطس المعدة في الفرن