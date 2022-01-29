ضاع عمرنا بنلف ورق العنب غلط.. لفيه بالمشبك بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمشبك من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أفضل الوجبات وأكثرها شيوعا وشعبية حيث تعتبر وصفة من الملفوف من أهم الوجبات التي تعطي أطباق رئيسية على المائدة، وتبحث ربات البيوت عن أهم الطرق التي من الممكن أن تساعدها في الحصول على أفضل نتيجة لمحشي الملفوف من نوعيه بشكل أسرع وبطريقة لف تكون أكثر إنجاز وتساعدها في عمل الوصفة بأسرع وقت، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم الخطوات التي تساعد في الحصول السريع على تلك الوصفة بتطبيق خطوات طريقة اللف باستعمال المشبك.
لف ورق العنب والكرنب بالمشبك
أفضل الطرق والتي من الممكن أن تعتمدين عليها للحصول وبشكل سريع على الوصفة المميزة من المحشي والملفوف ومن الممكن أن يتم استعمال المشبك من البلاستيك من خلال الطريقة بالخطوات المقبلة للف الورق حيث تعتبر طريقة اللف بالاستعانة بالمشبك من أهم الخطوات التي تساعد ربات البيوت في إنجاز عمل وصفة الملفوف بكل سهولة.
خطوت اللف لورق العنب والكرنب بالمشبك
من الممكن أن يتم اللف للورق بتلك الطريقة من خلال الاستعانة بالمكونات المعروفة لتجهيز الوجبة من المحاشي المشكلة للخضار الورقي ومن الممكن أن نقوم باتباع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون هي تجهيز الخلطة المراد الحشو لكل ما يتوفر من الورق بها.
- الخطوة التالية تكون باستعمال الخضار الورقي وهذا الورق من الممكن أن يتم سلق كمية كبيرة منه باستعمال الميكرو ويف أو بالطريقة العادية والتي نستعمل فيها الماء المغلي مع الكمون.
- قومي بهد تجهيز كل الورق الموجود من ورق عنب أو كرنب بالتصفية الجيدة له في المصفاة المناسبة وهذا للتخلص تماما من بقايا تواجد الماء وحتى يبرد تماما ويسهل تقطيعه بالمقص لعمل مربعات يسهل حشوها ولفها.
- هنا تأتي خطوة استعمال مشبك الغسيل للف الورق بعد القيام بتوزيع الحشو المناسب على كل ورقة.
- ما يلي هو استعمال وعاء ملائم لتسوية الملفوف فيه بالطريقة المناسبة وتعد طريقة المشبك أسرع الطرق للف الورق من نوعيه.
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