نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلابية بالشكولاتة ساخنة في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زلابية بالشكولاتة، أو لقمة القاضى أو العوامة، هي من الحلويات الشرقية المشهورة، في فصل الشتاء نرغب دائما في تقديم وحلويات سخنة وسريعة التحضير وتتوافر مكونتها في المنزل وغير مكلفة، وصفة اليوم يمكن تحضيرها بكل سهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير.

لقمة القاضى بالشكولاتة، من حلويات سهلة ولذيذة وشهية ويمكن تقديمها للكبار والأطفال في منتصف اليوم، وجميع الأطفال يعشقون الشكولاتة، وبذلك تنال إعجاب الجميع، من خلال موقع ثقفني نقدمها لكم اليوم بخطوات بسيطة وسهلة مع سر المحلات لجعلها هشه.

طريقة عمل زلابية الشكولاتة في المنزل

من خلال برنامج في المطعم يقدم الشيف محمد حامد افضل واشهي الوصفات التي يمكن تحضيرها ربة المنزل بكل سهولة وبالخطوات والمقادير، واليوم ننقل لكم وصفة سبق وان قدمها الشيف من خلال البرنامج وهى زلابية بالشكولاتة نرجو تحضير المقادير، واتباع الخطوات.

أولا المقادير:

ربع كيلو من دقيق(الطحين).

عدد 3 ملاعق كبيرة من كاكاو خام.

٢كوب ماء.

عدد2 ملاعق كبيرة من خميرة فورية.

معلقة كبيرة شربات ثقيل بارد.

ربع كوب نشا.

زيت للقلي. الشربات:

نصف كيلو سكر.

ربع لتر ماء.

عصير ليمونه.

خطوات تحضير لقمة القاضى

يجب ف البداية نحضر بولة ونبدأ في وضع الخميرة ويضاف أليها والدقيق ثم الكاكاو الخام، ثم يليه النشا. ثم نضيف الشربات والماء ونخلط جيداً باليد حتى تتكون عجينة ناعمة ثم نغطيها بسترتش ونتركها حتى تختمر. ثم نشكل عجينة الزلابيا على شكل دوائر متساوية حيث نأخذ من العجينة بملعقة صغيرة بعد بلها بالماء . ثم نصل لمرحلة أن نضعها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ثم نضعها في الشربات ثم نصفيها وتزين. يمكن تزينها بصوص الشكولاتة، ويمكن السكر البودر، ويمكن أضافه العسل. خطوات تحضير لعمل الشربات نضع في حلة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع عصير ألليمونه ونرفعه من على النار.

نحرص دائما من خلال موقع ثقفنى نقدم لكم وصفات سهلة وسريعة تحضير وغير مكلفة مثل ما سبق وقدمنا لكم طريق كيك البسكوت الباردة، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير حمص الشام والمشروبات الساخنة.