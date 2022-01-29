مرقة الدجاج البيتي الصحية بطريقة سهلة جداً فى المنزل

تعد مرقة الدجاج من الأشياء التى يحتاجها إليها معظم الأكلات فى المطبخ، ولكن قد تكون التى نشتريها من المحلات وردت بها بعض الشكوك التى جعلت الكثير من الأمهات يستغنون عن شرائها من المحلات وذلك لعمل ضمان جودة مكوناتها، لذلك توجهت الكثير من السيدات الى البحث عن طريقة لعملها فى المنزل لكى تكون مضمونة بالنسبة لهم، وقد قدم الكثير من الشيفات العديد من الطرق لعملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مرقة الدجاج البيتي الصحية بالتفصيل.

مكونات مرقة الدجاج البيتي

تتكون مرقة الدجاج البيتي من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة سوف نتعرف عليها فيمايلي:

لتر من شوربة الدجاج الدسمة.

ملعقة صغيرة من الحبهان.ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حبة كبيرة من الجزر مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

٥ من ورق اللورا.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

٢ عود من الكزبرة الخضراء أو الكرفس.

زيت.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٥ ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي سهلة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كالتالي: