نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرقة الدجاج البيتي الصحية بطريقة سهلة جداً فى المنزل في المقال التالي
تعد مرقة الدجاج من الأشياء التى يحتاجها إليها معظم الأكلات فى المطبخ، ولكن قد تكون التى نشتريها من المحلات وردت بها بعض الشكوك التى جعلت الكثير من الأمهات يستغنون عن شرائها من المحلات وذلك لعمل ضمان جودة مكوناتها، لذلك توجهت الكثير من السيدات الى البحث عن طريقة لعملها فى المنزل لكى تكون مضمونة بالنسبة لهم، وقد قدم الكثير من الشيفات العديد من الطرق لعملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مرقة الدجاج البيتي الصحية بالتفصيل.
مكونات مرقة الدجاج البيتي
تتكون مرقة الدجاج البيتي من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- لتر من شوربة الدجاج الدسمة.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- حبة كبيرة من الجزر مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عود من القرفة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ٥ من ورق اللورا.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ٢ عود من الكزبرة الخضراء أو الكرفس.
- زيت.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ٥ ملعقة كبيرة من الدقيق.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي سهلة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كالتالي:
- نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها شوية من الزيت أو السمنة ونضيف عليه الجزر المقطع.
- نقلب ثم نضيف البصل وبعدين الطماطم ونقلبهم مع بعض كويس.
- نستمر فى التقليب لحد مانحس انهم استووا أو اتهروا شوية.
- بعد ذلك ننزل عليهم بورق اللورا والقرفة ونقلبهم كويس ثم نضيف الكزبرة الخضراء ونستمر فى التقليب.
- ثم نضيف التوابل من الكركم والثوم البودر والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والحبهان والكزبرة الجافة ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليهم الشوربة ونتركهم حتى يغلوا ثم نطفى النار ونتركهم حتى يبردوا تماماً، ثم نخلطهم فى الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم.
- نغسل الحلة ونضعها مرة أخرى على النار ونضع بها الزي والدقيق ونقلب حتى تظهر رائحة الدقيق مع التقليب المستمر نضيف عليهم الخليط السابق.
- نستمر فى التقليب حتى يصبح الخليط سميك شوية زى البشاميل.
- بعد ذلك نسكب الخليط فى صينية او فى مكعبات الثلاجة وندخلها الفريزر لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتماسك ثم نقطعها ال مكعبات.
- نحتفظ به بعد ذلك فى الثلاجة أو الفريزر ويستخدم عند الحاجة وبالف صحة وعافية.
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