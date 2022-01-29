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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بأحلى وأشهي طعم هيفتح نفسك جنب أي أكلة - ثقفني
طريقة عمل الليمون المعصفر، المخلل من أشهر المقبلات التي تقدم بجانب الطعام في كل وقت، فهو طبق أساسي على مائدة الطعام، ويمكن الحصول عليه عن طريق تخليل أنواع كثيرة من الخضراوات، وأكثر أنواع المخللات انتشاراً مخلل: الزيتون بنوعيه، الليمون، الخيار، الفلفل وكثير من الخضراوات الأخرى التي يصبح مذاقها لذيذ عند تخليلها.
مخلل الليمون المعصفر
المكونات:
- كيلو ليمون أصفر.
- لتر من عصير الليمون.
- مقدار ربع كوب حبة البركة.
- ملعقة ملح خشن كبيرة.
- ملعقة زعفران كبيرة.
- رشه فلفل أحمر حار.
- صلصة حارة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- أولاً نقوم بغسل الليمون جيداً بماء ثم نجففه ليتخلص من أي ماء به.
- ثم نصنع شقوق في حبات الليمون من إحدى الجوانب حتى تصل للنصف ولا تصل للأطراف.
- بعد ذلك نضع حبة البركة، الزعفران، على الملح في وعاء ونخلطهم جميعاً مع بعضهم.
- نستخدم الحشوة السابقة في حشو الليمون.
- نحضر وعاء زجاجي للتخليل ونغسله ونعقمه ثم نجففه جيداً.
- نبدأ بوضع حبات الليمون المحشوة فيه ونغمرها بعصير الليمون.
- ثم نضيف الفلفل الحار أو الصلصة للوعاء وعليها كمية قليلة من حبة البركة على السطح ونعلق الوعاء بإحكام.
- نرج الوعاء بقوة لتختلط جميع المكونات مع بعضها فيه.
- نضع المخلل في مكان مناسب لمدة ٣٠ يوم دون فتح الغطاء، وبعد مرور الوقت يمكن استخدامه.
طريقة عمل الليمون المعصفر
المكونات:
- حبة البركة.
- عصير ليمون.
- كيلو جرام ليمون أصفر كبير الحجم.
- عصفر.
- ملح.
- زيت زيتون.
- عدد حبات من الفلفل الأخضر الحار.
- ملح حسب الاستخدام.
طريقة تحضير الليمون المعصفر:
- نغسل الليمون جيداً وننقعه في ماء بارد ليلة كاملة.
- نقوم بعصر نصف كمية الليمون، ونقطع طرفي ألليمونه، ثم نقسمها نصفين من الأعلى للمنتصف فقط ثلاث مرات.
- نضع ملعقة حبة البركة في شقوق ألليمونه، وبعدها ربع ملعقة عصفر.
- ثم نضع الليمون بعد حشوه لي برطمان للتخليل نظيف ومعقم.
- بعد الانتهاء من الليمون المحشوة نرصه في الوعاء وعليه عصير ليمون حتى يمتلئ النصف.
- بعد يومين أو ثلاثة سيزداد حجم العصير لملئ الوعاء، نقوم بوضع حبات الفلفل الحار ونضيف ملعقة زيت زيتون كبيرة ونغلق البرطمان.
- نحرك البرطمان عدة مرات بتقليبه من تحت لفوق.
- نضع البرطمان في مكان دافئ، ونرجه كل يومين، وسوف ينضج بعد شهر.
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