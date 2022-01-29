طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بأحلى وأشهي طعم هيفتح نفسك جنب أي أكلة

طريقة عمل الليمون المعصفر، المخلل من أشهر المقبلات التي تقدم بجانب الطعام في كل وقت، فهو طبق أساسي على مائدة الطعام، ويمكن الحصول عليه عن طريق تخليل أنواع كثيرة من الخضراوات، وأكثر أنواع المخللات انتشاراً مخلل: الزيتون بنوعيه، الليمون، الخيار، الفلفل وكثير من الخضراوات الأخرى التي يصبح مذاقها لذيذ عند تخليلها.

مخلل الليمون المعصفر

المكونات:

كيلو ليمون أصفر.

لتر من عصير الليمون.

مقدار ربع كوب حبة البركة.

ملعقة ملح خشن كبيرة.

ملعقة زعفران كبيرة.

رشه فلفل أحمر حار.

صلصة حارة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بغسل الليمون جيداً بماء ثم نجففه ليتخلص من أي ماء به.

ثم نصنع شقوق في حبات الليمون من إحدى الجوانب حتى تصل للنصف ولا تصل للأطراف.

بعد ذلك نضع حبة البركة، الزعفران، على الملح في وعاء ونخلطهم جميعاً مع بعضهم.

نستخدم الحشوة السابقة في حشو الليمون.

نحضر وعاء زجاجي للتخليل ونغسله ونعقمه ثم نجففه جيداً.

نبدأ بوضع حبات الليمون المحشوة فيه ونغمرها بعصير الليمون.

ثم نضيف الفلفل الحار أو الصلصة للوعاء وعليها كمية قليلة من حبة البركة على السطح ونعلق الوعاء بإحكام.

نرج الوعاء بقوة لتختلط جميع المكونات مع بعضها فيه.

نضع المخلل في مكان مناسب لمدة ٣٠ يوم دون فتح الغطاء، وبعد مرور الوقت يمكن استخدامه.

طريقة عمل الليمون المعصفر

المكونات:

حبة البركة.

عصير ليمون.

كيلو جرام ليمون أصفر كبير الحجم.

عصفر.

ملح.

زيت زيتون.

عدد حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ملح حسب الاستخدام.

طريقة تحضير الليمون المعصفر: