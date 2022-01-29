نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك الشاي المميز والصحي واللذيذ وبطريقة شهية وسهلة وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
كيكة الشاي من أحلي وأطعم أنواع الكيك التي يحب تناولها العديد من الأفراد، حيث يعتبر الكيك من أنواع الحلويات التي يفضل تناولها الناس في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب، كما أن له العديد من الأشكال المختلفة والتي منها على شكل قلب ومنها علي شكل دائري ومنها علي شكل مربع، كما أن هناك العديد من أشكال الكيك المحببه لدي الأطفال والتي تعتبر سر تميز الكيك، حيث تساعد الأطفال علي الإقبال على الكيك بصورة كبيرة وتناوله بكل فرحة وسعادة وهو ما تتميز به شركات الكيك والمخبوزات الكبري وهو سر من أسرار نجاحها، كما أن هناك العديد من طرق عمل الكيك والنكهات المضافة لها وهي إما كيكة بالبرتقال أو كيكة بالحليب أو الشاي أو غيرها من الأطعم المضافة لها، لذلك يقوم بعمل الكيك الكثير من السيدات حيث توجد هناك طريقة جديدة لعمل الكيكة هشة وذات طعم رائع وشهي ويرغب في تناوله الكبار والصغار، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي طريقة عمل كيكة الشاي السادة الخالية من أي طعم أو نكهة مضافة غير الكيك التقليدي، وذلك بطريقة جديدة ومختلفة ذات طعم جميل ورائع ومدهش.
طريقة عمل كيكة الشاي ومكوناتها
المكونات
- كوب ونصف من السكر.
- كوبان إثنان من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- أربعة بيضات.
َطريقة التحضير
- نحضر اولا الخلاط الكهربائي ونضع به أربعة بيضات وكوب من الحليب السائل وكوب ونصف من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب إلا ربع من الزيت النباتي، ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي على هذه المكونات حتي يتم خفق المكونات مع بعضها.
- ثم نحضر وعاء عميق، ونقوم بتفريغ المكونات المخفوقة في الخلاط الكهربائي في هذا الوعاء العميق ونضيف عليهم، كوبان من الدقيق المنخول ثم نضيف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها في اتجاه واحد.
- ثم عليكي بتحضير قالب للكيك، ونقوم بدهنه بثلاث ملاعق كبيرة من السمنة او الزبدة السائلة، ثم نضع عليها خليط الكيك الذي تم تحضيره.
- ثم نشغل الفرن على درجة حرارة عالية، ونقوم بإدخال قالب الكيك في الفرن بعد وصول الفرن إلى درجة حرارة عالية، ونترك قالب الكيك في الفرن حتى تنضج وتصل إلي اللون الذهبي الفاتح المرغوب لديكي.
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