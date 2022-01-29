فكرة جهنمية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماء هتعملي 7 كرنبات في دقائق

‏‏محشي الملفوف من أبرز انواع المحاشي التي تستغرق وقتا طويلا في اعدادها اكثر من محشي ورق العنب ومحشي كوسة محشي الباذنجان وذلك لأن الملفوف يحتاج إلى العديد من الخطوات للتنظيف وأعداد الأوراق والتخزين و بعض الخطوات الأخرى وذلك يستغرق وقتا طويلا مقارنة بباقي انواع المحاشي ومن خلال هذا المقال نريد الوصول إلى حل يمكننا من خلال إعداد محشي الملفوف بطريقة سريعة وبدون أن يستغرق وقتا طويلا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد المحشي بطريقة سريعة وبدون أن يحتاج منا إلى العديد من الخطوات أو إلى الكثير من الوقت وذلك باستخدام طريقة سريعة جدا.

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طريقة تقطيع الملفوف بشكل سريع

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تقطيع الملفوف بشكل سريع ودون أن يستغرق وقتا طويلا وهذه الطريقة هي:

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نحضر ثمرة ملفوف كبيرة نزيل منها جميع الأوراق التي تكون في الخارج.

بعد ذلك نضع هذه الأوراق ‏بعضها فوق بعض على احد الأسطح المستوية ونبدأ في ترتيب هذه الأوراق بشكل أفقي حتى نضع جميع أوراق الملفوف بهذه الطريقة بعد ذلك نحضر سكينة جيدة ونبدأ في تقطيع هذه الأوراق بشكل عمودي الى ثلاث قطع ‏من الاعلى إلى الاسفل وثلاث قطع من اليمين إلى اليسار.

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‏ حتى نحصل على قطع صغيرة من أوراق الملفوف تكون جاهزة للحشوة وبالتالي لا نحتاج إلى تقطيع كل ورقة من أوراق الملفوف على حدة لأنها اصبحت جاهزة الآن.

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طريقة إعداد الملفوف دون سلق

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الملفوف دون أن يحتاج إلى السلق: