نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على فوائد الهيل المهمة للشعر وكيف يعمل على تغذية الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أشهر أنواع التوابل التي تتواجد بالسوق وتكون ذو قيمة كبيرة وتعتبر أيضا مرتفعة الثمن هو الهيل أو الحبهان وهو من أنواع الزنجبيل ويوجد أنواع كثيرة من الحبهان مثل الحبهان الأخضر الذي يتواجد بكثرة فى الهند وماليزيا ويمكن استخدامه للطعام أو وضعه على الشاي أو القهوة، ويوجد أيضا الهيل الأسود وايضا يكون متواجد في البنغال.

ويمكن استخدامه فى أطباق هندية مثل البرياني والكاري، ويمكن استعماله فى تحضير توابل كثيرة متنوعة، ولأنه يعتبر من أقدم التوابل التي تكون متواجدة، ولذلك فإنه له فوائد عديدة منها أنه يكون مفيد للشعر، وسوف نقوم بذكر أهمية الهيل للشعر.

فوائد الهيل للشعر:

من فوائد الهيل للشعر أنه يعمل على زيادة نمو الشعر ويعمل على معالجة بعض المشاكل التي تكون متواجدة فى فروة الرأس، ويستعمل الهيل على الشعر بخلط كمية من الحبهان الناعم فى الماء ويستخدم بغسل الشعر قبل إستعمال الشامبو.

يعمل الحبهان أو الهيل على تغذية فروة الرأس وأيضا يقوي بصيلات الشعر لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، يقوي الشعر.

فوائد زيت الهيل للشعر:

من فوائد إستعمال زيت الهيل أنه يعمل على معالجة الالتهابات بفروة الرأس وذلك لأن به مطهرات، ويمكن الإبتعاد ومعالجة الالتهابات باستعمال الزيت على الشعر بانتظام.

يقوي الشعر ويعطي الشعر نعومة ولمعان وأيضا يعالج القشرة.

به مضادات أكسدة تحافظ على قوة الشعر.

يعمل على تفتيح الشعر وذلك لأنه يحفز البيروكسيد وذلك عندما يستخدم مع الماء المقطر، أو العسل وزيت الزيتون البكر أو القرفة.

فوائد شاي الهيل للشعر:

ويمكن أيضا أن نأخذ فائدة الهيل عن طريق شرب شاي الهيل وذلك أيضا سوف نستفاد به للشعر.

يوجد فى الهيل فوائد كثيرة منها أنه يكون مضاد للبكتيريا والميكروبات التي تسبب التهابات للشعر وباستعماله فإنه يقي من الالتهابات لفروة الراس.

بذور الهيل تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تقوية خصلات الشعر التي تكون ضعيفة.

يمكن معالجة الحكة والتهيج الذي يكون فى فروة الرأس عن طريق تناول كوب شاي بالهيل.

القيمة الغذائية التي تكون فى الهيل:

فهو يحتوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف الغذائية، وأيضا معادن وفيتامينات منها، فيتامين النياسين وفيتامين البيريدوكسين وفيتامين C والفسفور والمغنيسيوم وفيتامينات أخرى متواجدة به.