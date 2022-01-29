سر غير متوقع لعمل الجبنة البيضاء في المنزل بطعم جذاب ومختلف

طريقة تحضير الجبنة البيضاء في المنزل من الطرق الرائعة التي يتم إعدادها بسهولة في البيت، وتشتهر هذه الجبنة بأنها تنال أكبر إقبال من معظم الناس على الرغم من وجود أنواع متعددة من الجبن، حيث يقومون بتناولها على وجبة الإفطار والعشاء وكثير من الناس يتناولونها باستمرار بجانب الأكلات الأخرى ولا يقدرون على الاستغناء عنها، وهي تتميز بقلة مكوناتها وهي اللبن والملح والخل وخطوات عملها بسيطة وسريعة جداً، واليوم سوف نشرح لجميع متابعي موقع ثقفني طريقة تحضير الجبنة البيضاء اللذيذة بالمنزل وعرض مكونات عملها بالتفصيل.

مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزل

تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر أنواع الجبن المفضلة عند الأغلبية فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الخل.

٥ لتر من الحليب كامل الدسم.

قليل من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة إعداد الجبنة

يتكاسل البعض عن عمل أي نوع من الجبنة في المنزل لأنهم يظنون أنها صعبة ولكن مع طريقتنا هذه الجميع سوف يقوم بعملها وهي كما يلي:-