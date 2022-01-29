نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر غير متوقع لعمل الجبنة البيضاء في المنزل بطعم جذاب ومختلف في المقال التالي
طريقة تحضير الجبنة البيضاء في المنزل من الطرق الرائعة التي يتم إعدادها بسهولة في البيت، وتشتهر هذه الجبنة بأنها تنال أكبر إقبال من معظم الناس على الرغم من وجود أنواع متعددة من الجبن، حيث يقومون بتناولها على وجبة الإفطار والعشاء وكثير من الناس يتناولونها باستمرار بجانب الأكلات الأخرى ولا يقدرون على الاستغناء عنها، وهي تتميز بقلة مكوناتها وهي اللبن والملح والخل وخطوات عملها بسيطة وسريعة جداً، واليوم سوف نشرح لجميع متابعي موقع ثقفني طريقة تحضير الجبنة البيضاء اللذيذة بالمنزل وعرض مكونات عملها بالتفصيل.
مكونات عمل الجبنة البيضاء في المنزل
تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر أنواع الجبن المفضلة عند الأغلبية فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-
- نصف كوب من الخل.
- ٥ لتر من الحليب كامل الدسم.
- قليل من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة إعداد الجبنة
يتكاسل البعض عن عمل أي نوع من الجبنة في المنزل لأنهم يظنون أنها صعبة ولكن مع طريقتنا هذه الجميع سوف يقوم بعملها وهي كما يلي:-
- نقوم بتسخين كمية اللبن في قدر به قاعدة سميكة ونتركه على نار متوسطة حتى أن يغلي.
- بعد الغليان نرفعه من على النار ونضع عليه نصف كوب الخل مباشرة ونحرك قليلاً.
- ثم نترك الخليط جانباً بضع دقائق حتى يقوم بتكوين تكتلات وسائل شفاف ثم نقوم بتصفية السائل من الإناء بقدر الإمكان.
- بعد ذلك نحضر كيس من الشاش ونسكب به الخليط ثم نضيف عليه الملح وحبة البركة ونحركهم حتى تختلط المكونات.
- نضغط على الخليط برفق حتى يتجمع في أسفل الكيس ثم نضع الكيس في مصفاة من البلاستيك بها ثقوب واسعة.
- ثم نضع طبق عليه ونضع فوق الطبق جسم ثقيل ) حجر ثقيل أو هاون من النحاس ).
- نترك الخليط في الشاش لمدة ٥ ساعات أو أكثر ( يفضل أن تكون المدة طويلة ) حتى يتماسك تماماً ويصفي الماء بالكامل.
- بعد مرور وقت كبير عليها نخرج الجبنة من الشاش ثم نقطعها ونقدمها بالف هنا وشفا وقت الحاجة.
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