بدون تعب.. فكرة جبارة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ بدون مقوار اكتر من 5 كيلو في دقائق

اثنا الاستعداد لعمل المحشي نحتاج إلى العديد من ‏الخطوات الطويلة سوى عند إعداد محاشي الخضروات أو عندما نقوم بإعداد محشي الملفوف ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة الاستعداد لعمل محشي الباذنجان والكوسة وذلك من خلال تقوير الباذنجان والكوسة والتخلص من الأجزاء الداخلية حتى نستطيع حشوة الباذنجان والكوسة باستخدام اللحم المفروم أو باستخدام الأرز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأدوات التي يمكننا استخدامها للتخلص من الأجزاء الداخلية الموجودة في الباذنجان والكوسة ولكن دون أن نحتاج إلى المقوار الذي يتم استخدامه عادة ‏حتى تكون هناك بعض الطرق البديلة عندما لا يكون المقوار متواجد في المنزل.

‏طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين وبطريقة سريعة:

‏

يمكن استخدام السكين بدلا من المقوار الطبيعي الذي يتم استخدامه مع الكوسة والباذنجان وذلك من خلال وضع السكين في منتصف راس الباذنجان والكوسة بعد إزالة الراس والجذور.

‏

‏ بعد ذلك نقوم بتحريك السكين داخل الباذنجان والكوسة بشكل دائري حتى يعمل على التخلص من كل الأجزاء الداخلية الموجودة في الكوسة والباذنجان.

‏

‏ يتم فعل ذلك مع جميع حبات الكوسة والباذنجان حتى ننتهي منها تماما وتكون جاهزة الحشو.

‏

طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام أداة التفاح

‏

الأداء الخاصة بالتفاح هي أحد الأدوات التي يمكن استخدامها ‏لتنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل والطريقه هي:

‏