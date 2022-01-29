نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة جبارة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ بدون مقوار اكتر من 5 كيلو في دقائق في المقال التالي
اثنا الاستعداد لعمل المحشي نحتاج إلى العديد من الخطوات الطويلة سوى عند إعداد محاشي الخضروات أو عندما نقوم بإعداد محشي الملفوف ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة الاستعداد لعمل محشي الباذنجان والكوسة وذلك من خلال تقوير الباذنجان والكوسة والتخلص من الأجزاء الداخلية حتى نستطيع حشوة الباذنجان والكوسة باستخدام اللحم المفروم أو باستخدام الأرز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأدوات التي يمكننا استخدامها للتخلص من الأجزاء الداخلية الموجودة في الباذنجان والكوسة ولكن دون أن نحتاج إلى المقوار الذي يتم استخدامه عادة حتى تكون هناك بعض الطرق البديلة عندما لا يكون المقوار متواجد في المنزل.
طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين وبطريقة سريعة:
- يمكن استخدام السكين بدلا من المقوار الطبيعي الذي يتم استخدامه مع الكوسة والباذنجان وذلك من خلال وضع السكين في منتصف راس الباذنجان والكوسة بعد إزالة الراس والجذور.
- بعد ذلك نقوم بتحريك السكين داخل الباذنجان والكوسة بشكل دائري حتى يعمل على التخلص من كل الأجزاء الداخلية الموجودة في الكوسة والباذنجان.
- يتم فعل ذلك مع جميع حبات الكوسة والباذنجان حتى ننتهي منها تماما وتكون جاهزة الحشو.
طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام أداة التفاح
الأداء الخاصة بالتفاح هي أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لتنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل والطريقه هي:
- نضع أداة التفاح داخل الباذنجان والكوسة بعد إزالة الجذور منها.
- بعد ذلك نقوم بتحريك إلى الأعلى أو إلى الاسفل حتى نحصل على ثمار الباذنجان والكوسة النظيفة والخالية تماما من أي شيء في الداخل.
- هذه الطريقة فعاله جدا و تساعد على تنظيف الكوسة والباذنجان بشكل سريع ولكن لابد أن تكون دقيقة جدا حتى لا يتم التعامل بشكل سيئ مع الكوسة والباذنجان وتكون غير صالحة للحشو لانه عندما يحدث فيها أي خطأ يكون من الصعب وضع كمية من الأرز داخل هذه القطعة.
- بعد ذلك يتم تنظيف قطع الباذنجان والكوسة من الداخل باستخدام الملح والخل وبعد ذلك تكون جاهزة للحشوة وإضافة بعض المكونات الأخرى لها حتى تكون جاهزة.
- الباذنجان والكوسة من المحاشي اللذيذة التي يتم اعدادها دائما باستخدام العديد من المكونات الخاصة بالمحشي.
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