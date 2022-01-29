نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشعر المجعد ,, خلطة الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر في المنزل وبمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما الشعر الناعم الأملس ينال إعجاب جميع الفتيات وهذا لتسهيل عمل تسريحات الشعر، لما يعطيه شكل الشعر الناعم من أناقه ومظهر خلاب ، كما يجعل بعض الفتيات يستخدمن مصففات الشعر يوميا ، والبعض الأخر يستخدمن طرق مضرة للشعر وغير طبيعية (الكيراتين) . وبين هذا وذاك يتضرر الشعر بشكل كبير على المدى القريب ، بينما توجد طرق طبيعية غير مضرة وآمنه علي الشعر تسمى الكيراتين الطبيعي ، تستطيع فرد الشعر بشكل آمن وصحي وسهل التسريح ، إن كانت تأخذ وقتا مطول في نتائجه ولكن مع ظهور النتيجة تدوم طويلا وسنوضح هذا هنا

عمل الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر في المنزل

خلطة الليمون وجوز الهند

يعمل الليمون على تقوية جذور الشعر نظرا لأحتوائه على فيتامين سي . كما يعمل حليب جوز الهند على نعومة الشعر وفردة بسهولة

مكونات القناع:

1/4كوب حليب جوز الهند

1 ملعقة من الليمون

طريقة تحضير القناع:

قومي بمزج كلا من حليب جوز الهند والليمون جيدا ، ثم قومي بوضع المزيج مدة 12 ساعة في المبرد ، ثم قومي تطبيق المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف صباحا مدة تصل نصف ساعة ، ثم قومي بغسله بالشامبو الخاص بك مع الماء الدافئ ، تكرر هذه الوصفة مره واحدة أسبوعيا.

خلطة العسل والحليب

يعمل كلا من الحليب والعسل على تغذية الشعر وتطهير جذوره مما يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان

مكونات القناع:

1/4 كوب حليب

2 ملعقة من العسل

طريقة تحضير القناع:

نقوم بمزج كلا من الحليب والعسل ثم نقوم بتطبيقه على الشعر من الجذور إلي الأطراف ويترك على الشعر مدة 120 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

خلطة البيض والزبادي

يعمل البيض والزبادي على ترطيب الشعر وفرده وتخليص الشعر من الشوائب والأوساخ العالقة به نظرا لما يحتويه الزبادي من حمض يستطيع فعل ذلك.

مكونات القناع:

عدد واحد من صفار البيض

كوب من الزبادي

طريقة تحضير القناع: