نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل المقروض الليبي الذي يشتهر بمذاق جنان يجذب الجميع في المقال التالي
يعد المقروض الليبي من أنواع الحلويات المغذية الصحية لوجود حشوة العجوة والسمسم والقرفة، التي تلعب دور كبير في تقوية الجسم وإكسابه المناعة القوية لمواجهة أي مرض أو فيروس، لذلك ننصح الأمهات القيام بعمله لجميع أفراد أسرتها وخاصة أطفالها الحلوين لكي يبنوا أجسامهم بطريقة سليمة بدلاً من شرائهم الأشياء التي تحتوي على المواد الحافظة الضارة، والآن سوف نتعرف بكل تفصيل على مكونات عمل المقروض الليبي وطريقة تحضيره بخطوات سلسة ومرتبة من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.
مكونات عمل المقروض الليبي
سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات عمل المقروض الليبي الذي ينال شهرة كبيرة بين البلدان وهذه المكونات كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٤ أكواب من السميد.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- كوب ونصف من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
الحشوة
- ٤ ملاعق كبيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- كوب من العجوة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة عمل المقروض
طريقة عمل المقروض من الطرق السهلة التي تقبل على إعدادها كثير من الأمهات فهيا بنا نتعرف عليها خطوة بخطوة وهي كما يلي:-
- نضع السميد والدقيق والبيكنج بودر في وعاء العجن ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضع في وعاء آخر الماء والزيت والزبدة وماء الورد ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بعمل حفرة في منتصف المكونات الجافة ونسكب بها خليط الزبدة والزيت ونعجن باليد جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نغطي العجين ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- في ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة عن طريق وضع مقلاة على النار ونضع بها الزبدة والعجوة ونقلب فيها حتى تصبح طرية ثم نضيف عليهم السمسم والقرفة ونقلب حتى تتجانس المكونات.
- ثم نقطع العجين على شكل متوسطة الحجم ثم نفردها بالنشابة على شكل مستطيل ثم نشكل الحشوة على شكل اسطواني طويل ونضعها على العجينة ثم نلفها على شكل رول.
- بعد ذلك نقطع العجينة على شكل مربعات متساوية الحجم ونشكلها على حسب الرغبة.
- نرص هذه القطع في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالف هنا وشفا.
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