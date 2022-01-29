خطوات عمل المقروض الليبي الذي يشتهر بمذاق جنان يجذب الجميع

يعد المقروض الليبي من أنواع الحلويات المغذية الصحية لوجود حشوة العجوة والسمسم والقرفة، التي تلعب دور كبير في تقوية الجسم وإكسابه المناعة القوية لمواجهة أي مرض أو فيروس، لذلك ننصح الأمهات القيام بعمله لجميع أفراد أسرتها وخاصة أطفالها الحلوين لكي يبنوا أجسامهم بطريقة سليمة بدلاً من شرائهم الأشياء التي تحتوي على المواد الحافظة الضارة، والآن سوف نتعرف بكل تفصيل على مكونات عمل المقروض الليبي وطريقة تحضيره بخطوات سلسة ومرتبة من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

مكونات عمل المقروض الليبي

سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات عمل المقروض الليبي الذي ينال شهرة كبيرة بين البلدان وهذه المكونات كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ أكواب من السميد.

نصف كوب من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب ونصف من الزيت.

نصف كوب من الماء.

الحشوة

٤ ملاعق كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من العجوة.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل المقروض

طريقة عمل المقروض من الطرق السهلة التي تقبل على إعدادها كثير من الأمهات فهيا بنا نتعرف عليها خطوة بخطوة وهي كما يلي:-