كريمة الطبخ بثلاث مكونات فقط وأطيب من الكريمة الجاهزة وفي 10 دقائق فقط

كريمة الطبخ حيث تعتبر كريمة الطبخ هي الأساس عند بعض الأشخاص؛ فهي تدخل في بعض الأطعمة منها الحلو ومنها الحادق والكثير من ربات البيوت تحرص على تناولها جانب المشويات، لذلك يبحث الكثير منهم على معرفة طريقة عمل الكريمة، واليوم في هذا المقال سوف نلبي رغبات الكثير، ونعرض لهم الطريقة بالمقادير المضبوطة والخطوات السهلة.

طريقة عمل كريمة الطبخ

من خلال الآتي سوف نعرض لكم مكونات كريمة الطبخ وهي متوفرة بكل منزل، وتتمثل المكونات في التالي:

2 ملعقة من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة من الدقيق الأبيض. كوب كبير من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاث أكواب لبن سائل كامل الدسم.

طريقة التحضير

الآن يمكنك إتباع الخطوات التالية لكي تحصل على كريمة الطبخ اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به كلا من اللبن والملح والنشا ونقوم بربهم بواسطة المضرب الكهربي ثم نضيف إليهم الدقيق ونستمر بالضرب جيدا.

ثم نضع الوعاء على النار المتوسطة مع التقليب المستمر حتى الغليان ثم نضيف إليه القشطة مع التقليب حتي يصبح خليط متماسك.

يتم التقليب جيدا حتي يصبح الخليط متجانس مع بعضه ثم يتم رفع الخليط من على النار.

ثم نضع منه في طبق التقديم مع الكثير من الأكلات.

عمل كريمة الطبخ خالية الدسم

هذه الطريقة سهلة وخفيفة وخالية من الدسم، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير