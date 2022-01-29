مشروب سحري لطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والانفلونزا والكحه الحادة والمزمنة خلال 3 ساعات

في فصل الشتاء تنتشر أمراض البرد والانفلونزا بشكل كبير وذلك بسبب انخفاض كبير في درجة الحرارة و كأننا في العالم العربي لم نعتد على درجة ‏الحرارة المنخفضة فيكون من الصعب التعامل معها لذلك يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض خلال هذه الفترة ويكون أبرز هذه الأمراض هي نزلات البرد التي يأتي معها الكثير من الأعراض الصعبة التي يكون الإنسان غير قادر تقريبا على تحملها لذلك يجب استخدام بعض المشروبات أو المأكولات التي تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد كما أنها تساعد أيضا في تخفيف البلغم والكحة التي يصاب بها الإنسان خلال هذه الفترة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المشروبات التي تساعد على طرد البلغم الموجود في جسم الإنسان في فترة أصابته بالبرد و الانفلونزا ‏وسنتحدث عن المكونات الطبيعية التي تساعد على الحصول على هذه المشروبات ‏والفوائد التي تحتوي عليها.

مكونات طريقة عمل مشروب لطرد البلغم علاج البرد نهائيا

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هناك العديد من المكونات التي تساعد على طرد البلغم من خلال إذابة المادة المخاطية ‏التي تكون موجودة في جسم الإنسان خلال هذه الفترة وهذه المكونات فعلا جدا و تساعد الإنسان على تخفيف هذه الأعراض وفيما يلي سنتحدث عن مكونات احد المشروبات التي تستخدم في علاج البلغم ونزلات البرد خلال هذه الفترة وهذه المكونات هي:

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نحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع.

كوب من الماء .

طريقة عمل مشروب لطرد البلغم علاج البرد نهائيا

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فيما يلي سنتحدث عن الطريق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا المشروب هذه الطريقة هي:

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