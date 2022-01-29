نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب واحد من اللبن أعملي كيلو نيوتلا في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل النيوتلا في البيت من أهم ما تبحث عنه كل ربة بيت لديها الرغبة في التحضير لتلك الوصفة المحبوبة من قبل الأطفال والتي يفضلون تناولها باستمرار وبالأخص في سندويتشات المدارس، ومن الممكن من خلال استعمال أقل المقادير أن يتم عمل تلك الحشوة المميزة للفطائر والسندويتشات من خلال استخدام مكونات بسيطة، وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر تلك الطريقة مناسبة جدا لإعداد أفضل نوع من أنواع النوتيلا ومن خلال خطوات بسيطة جدا يسهل عمل النوتيلا البيتي المغذية والخالية من أي مواد حافظة، وفيما يأتي أهم المكونات مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة عمل النيوتلا في البيت

الطريقة التي من السهل على كل ربة منزل من خلالها عمل النيوتلا في البيت من أهم ما ترغب كل ربة بيت في أن تعرفها حيث تعد وصفة النوتيلا من أحب لوصفات للأطفال ومن الممكن أن يتم عملها في البيت من خلال مكونات صحية ومميزة وتعطي نكهة أصلية للوصفة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مكونات تعطي أفضل نكهة للنوتيلا، والمكونات نذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة.

مكونات عمل النيوتلا في البيت

من أهم المكونات التي من الممكن أن يتم عملها في البيت هي تلك المكونات والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط المقبلة:

ملعقتان من الكاكاو الخام.

نصف كوب من البندق المحمص.

كوب من الحليب.

مكعب من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب لبن بودرة.

طريقة التحضير للوصفة

لا تعد الطريقة مرهقة أو صعبة على ربة البيت فقط لا نكون في حاجة إلا إلى استعمال كبة الخلاط المنزلي حيث يتم وضع مختلف المكونات مع بعضها البعض وهذا ما يكون للحصول على الوصفة من النوتيلا البيتي المميزة بالقوام المناسب، ومن خلال تلك المكونات البسيطة نحصل على قوام النوتيلا الكريمي وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، وبدون تكلفة عالية وتكون وصفة صحية.