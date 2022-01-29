“بنفس الطعم”.. طريقة عمل الوافل الهش زي المحلات مقرمش ولذيذ بمذاق ولا أروع

يُعتبر الوافل من ضمن أنواع الوصفات الأوروبية والتي شملت الكثير من الدول الأخرى وانتقل إليها، حيث يتم تناوله على وجبة الإفطار نظرًا لمذاقة الشهي وخفته، ولكي تتمكن من معرفة طريقة عمل الوافل الهش زي المحلات فهو يتسم بسرعة التحضير وأقل التكاليف، لذا سنتناول المزيد من الوصفات عبر السطور القادمة.

طريقة عمل الوافل الهش زي المحلات

يُمكنك عمل الوافل في البيت دون أي مجهود عن طريق الآتي:

مكونات الوافل الهش زي المحلات

كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

كوب فقط من الزبدة.

كوب ألا ربع من الحليب السائل.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة من صودا الخبز.

طريقة تحضير وعمل الوافل

يتم إحضار وعاء عميق ونضيف البيض، والسكر ونخفقهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج الفانيلا ونقوم بخلطهم بواسطة المضرب الكهربائي.

يتم إضافة الحليب، والزبدة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف إلى المزيج السابق باقي المكونات ونستمر في الخفق حتى تتجانس.

نستخدم الجهاز الخاص بالوافل ونقوم بتسخينه ثم نضع فيه عجينة الوافل.

نترك الوافل حتى ينضج ثم يتم تقديمه في الطبق الخاص بذلك.

يُمكنك إضافة صوص شوكولاتة أو عسل أو أي صوص ترغبين فيه.

طريقة عمل الوافل بدون بيض

لكي يتم تحضير الوافل بدون بيض للراغبين في عدم تناوله بالبيض لابد من اتباع ما يلي:

كوب فقط من الطحين المنخول.

السكر على حسب الرغبة.

كوب إلا ربع حليب سائل.

ربع كوب من الزبدة أو الزيت.

كوب ألا ربع من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

حبات من الفراولة.

صوص الشوكولاتة.

نصف ملعقة من صودا الخبز.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

يتم وضع الدقيق في وعاء ونضيف إليها السكر، والفانيلا.

نضيف بعد ذلك باقي المكونات ونمزجهم بشكل جيد.

نخفق بشكل جيد المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نستمر في الخلط حتى تتداخل المكونات جيدًا ونحصل على مزيج متجانس.

نترك العجينة لمدة ثلاث ساعات ثم ندهن القالب بالوافل.

نضيف إليه العجينة ثم يترك لمدة تتراوح بين من خمس دقائق لـ 10.

يترك الوافل حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي.

يتم إخراج الوافل من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد.

نضيف صوص الشوكولاتة ويُقدم الوافل بألف هنا.

الجدير بالذكر بأن واحد من أهم أسرار صناعة الوافل في المنزل هو التأكد من تسخين المكينة قبل وضع الخليط عليها، حيث إن هذه الخطورة ورغم أهميتها الشديدة قد ينساها البعض، ولذا وجب التنويه على ضرورة أن يقوم الشخص بتسخين مكينة صع الوافل قبل البدء في وضع الخليط بنحو خمس أو 10 دقائق على أقصى تقدير، وهذا حتى نحصل على وافل مرتفع مثل المحال التجارية بالضبط.