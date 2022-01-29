تشيز كيك وصفة حلوى ولاأروع اصنعيها بنفسك بالمنزل بمكونين فقط من المطبخ

تبحث الكثير من ربات المنزل، عن حلوى شهية من أجل إعدادها في المنزل، ومن أشهر أنواع الحلويات المنزلية، تشيز كيك

فتعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن صناعتها بالمنزل، بمكون أو اثنين فقط قومي بإعداد أشهى الأصناف، خاصة في ظل

التحذير الشديد الذي يصدره الأطباء، من مخاطر تناول الطعام من الخارج، نظراً لعدم ضمان سلامة الأدوات المستخدمة في

التصنيع بالإضافة إلى احتواءه على نسبة مرتفعة من السكر، وهذا يضر بصحة الأطفال قبل الكبار، وفي هذه المقالة، سوف

نقدم لكم من خلال موقعنا، طريقة عمل هذا الكيك في المنزل بمكونات بسيطة.

طريقة عمل تشيز كيك في المنزل

توجد الكثير من الطرق لعمل تشيز كيك في المنزل، والمدة التي تستغرقها هذه الحلوى، هي نصف ساعة فقط، والطريقة هي:-

أولاً:- المقادير

كوبان من البسكويت المطحون.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من السمن البلدي أو الزبدة.

ثلاثة أكواب من الجبنة الكريمي.

أربع بيضات مخفوقين.

كوب من الدقيق.

ثانياً:- طريقة العمل

قومي بخلط المكونات السابقة مع البعض، باستخدام المضرب الكهربائي.

يتم تشغيل الفرن مدة عشر دقائق على حرارة 200 درجة.

قومي بخفض الحرارة إلى 100 درجة.

ضعي المكونات في صنية بها ورق زبدة.

أدخلي الصنية إلى الفرن وانتظري لمدة ساعة.

أخرجي الصنية ثم اتركيها لعدة ساعات حتى تبرد.

قومي بتقطيعها إلى مربعات أو مثلثات، ويتم تقديمها باردة.

عمل الكيك بالتوت الأزرق

تتعدد طرق عمل تشيز كيك، ومن ألذ هذه الطرق عمل الكيك بالتوت الأزرق، والطريقة هي:-

أولاً:- المقادير

كوب من البسكوت المالح المطحون.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف كوب من الزبدة الغير المملحة.

كوب من الكريم شانتيه.

كوب من التوت الأزرق المهروس.

نصف كوب من السكر.

ثانياً:- طريقة العمل