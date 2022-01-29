نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن الشهية بمكونات بسيطة وطعم لذيذ للغاية في المقال التالي
الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن ، من أشهى وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية وليست مكلفة، كما أنه تتميز بمذاق لذيذ وخاص ومحبب وشهي، كما تتميز بسهولة تحضيرها فهي لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن.
مكونات الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن
تتكون هذه الفطائر من مكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل وليس مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:
- مقدار ٣٠٠ جرام من البطاطس.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- رشة من البابريكا الحارة أو العادية.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن بطريقة سهلة، وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بتقشير البطاطس ونقسم ثمرة البطاطس أربع أرباع ونغسلها جيدا، ثم نقوم بسلق البطاطس سلقة كاملة.
- وبعدما يتم سلق البطاطس جيدا نقوم بوضعه في وعاء ونقوم بهرسه جيدا وهو ساخن ونضيف إليه البهارات والدقيق.
- وعندما نقوم بإضافة البهارات والدقيق نقوم بمزجهم جيدا مع البطاطس المهروسة حتي تتجانس جميع المكونات.
- وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح مزيجا واحدا نقوم بقوم بتكوير كمية البطاطس إلى كور متوسطة الحجم.
- ثم نقوم بفرد كرة البطاطس بواسطة اليد ونضع فوقها بعض الجبنة الموزاريلا ثم نغلقها ونكورها مرة أخرى ونقوم بالضغط عليها قليلا.
- ونكرر الأمر مع جميع الكمية حتى ننتهي منها جميعا.
- ثم نقوم بتحمير كل فطيرة في طاسة على نار هادئة مدهونة بالزيت أو الزبدة من الجهتين.
- ثم تكون الفطائر بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن تناولها مع الفطائر مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو أو المايونيز.
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