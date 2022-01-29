تحضير الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن الشهية بمكونات بسيطة وطعم لذيذ للغاية

الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن ، من أشهى وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية وليست مكلفة، كما أنه تتميز بمذاق لذيذ وخاص ومحبب وشهي، كما تتميز بسهولة تحضيرها فهي لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن.

مكونات الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن

تتكون هذه الفطائر من مكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل وليس مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:

مقدار ٣٠٠ جرام من البطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

رشة من البابريكا الحارة أو العادية.

رشة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفطائر الاقتصادية بالبطاطس والجبن بطريقة سهلة، وطريقة تحضيرها كالتالي: