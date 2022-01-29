نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة عشاء بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي جداً في المقال التالي
وجبة عشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا بالكأس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة عشاء
تتكون وجبة عشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 4 بيضات.
- 2 حبة بصل كبار أحمر مبشور.
- 3 حبات بطاطس كبار مبشورة.
- 2 حبة طماطم مفروم ناعم.
- 2 حبة فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- سبع بهارات.
- كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.
- 3 فصوص ثوم مبشور.
- 3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل المبشور والفلفل الأخضر والطماطم والثوم والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والسبع بهارات والدقيق والبيكنج بودر و6 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نسكب خليط البيض على خليط الخضار، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نحضر صينية بيركس، ثم ندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها الخليط ونساويه جيدا.
- ثم نرش على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل وعندما تنضج من أسفل وتكتسب لونا ذهبيا نطفئ النار من أسفل ونشغل الشواية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.
- ثم نقطعها ونقدم وجبة عشاء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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