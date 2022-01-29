وجبة عشاء بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

وجبة عشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا بالكأس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة عشاء

تتكون وجبة عشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

4 بيضات.

2 حبة بصل كبار أحمر مبشور.

3 حبات بطاطس كبار مبشورة.

2 حبة طماطم مفروم ناعم.

2 حبة فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

سبع بهارات.

كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

3 فصوص ثوم مبشور.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: