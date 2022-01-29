تعرف علي حركاته وتكاته طريقة عمل الهريسة بطريقة الشيف حسن

تعد الهريسة من الحلويات الشرقية الشهيرة، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن إعداد الهريسة بها، والشيف حسن من أشهر الشيفات في الوطن العربي، وتعد وصفاته من أشهر الوصفات وله عدد كبير من الجماهير الذين يقومون بتطبيق وصفاته، حيث تعد وصفة من الوصفات الشرقية، ويساعد الكثير من ربات البيوت عمل الوصفات في المنزل دون شراءها من المطاعم بأسعار مبالغ فيها، والعربية من الوصفات التي زاد الطلب عليها، وقام عدد كبير من الجمهور بالبحث مكونات الهريسة وطريقة إعدادها.

مكونات الهريسة

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب من السمنة السايحة.

كوب من الحليب.

ثلث كوب من عسل الجلوكوز.

ربع كوب من جوز الهند الخشن.

نصف كوب من المكسرات(لوز _ بندق _ عين جمل)

خطوات إعداد الهريسة

نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع كل كمية السميد ثم نضيف عليها كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض مع جوز الهند ونخلطهم جيدا.

نقوم ببث السمن مع المكونات الجافة حتى يختلط السمنة مع كل المكونات ونغلفها جيدا ونستمر في هذه الخطوة لمدة عشر دقائق.

نضع الحليب على النار ثم نقوم بإضافة بإضافة العسل الجلوكوز ويترك حتى يذوب العسل في اللبن.

نقوم بإضافة الحليب والعسل إلى المكونات الجافة ونقوم بعجنها جيدا.

نقوم بأخذ نصف كمية الخليط ونضعه في الصينية ونفردها جيدا.

نجهز المكسرات ونضع عليها جوز هند خشن.

نضع المكسرات على الطبقة الأولي من الخليط و نضغطها.

نضع باقي كمية الهريسة علي علي المكسرات.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة

نضع الصينية في الفرن لمدة خمسة وثلاثين دقيقة.

تسقي الهريسة بالشربات الدافئ.

مكونات شربات الهريسة

ثلاثة طوابق من السكر.

كور ونص من السكر.

ملعقتان من عسل الجلوكوز.

عصرة ليمون.

طريقة إعداد الشربات