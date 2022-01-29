طريقة عمل حمص الشام زي المحلات 2022 أسرار لا يعرفها الملايين

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات بالأسرار الجديدة التي قد لا يعرفها ملايين الأشخاص في الوطن العربي، حيث يعتبر حمص الشام من المشروبات المفيدة للإنسان ويعطي طاقة غذائية ممتازة وينتشر تناوله لروعة ونكهة هذا المشروب ويقبل علية الكثير وخصوصا في فصل الشتاء وانه اقتصادي وغير مكلف بالمال الكثير وكثير منا يريد كيفية عمل وإحضار تلك المشروب ومن خلال ذلك المقال نصل إلى كل ما نريد مغرفته عن حمص الشام وكيفية عملة في البيت أيضا.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

تعد الأهم لعمل الحمص الشام بطريقة بسيطة وسريعة هو تجهيز المقادير التالية:

ليمون مقطوعة.

واحد معلقة كمون.

عدد واحد معلقة شطه.

واحد معلقة فلفل اسود.

عدد واحد معلقة ملح.

ثمرة طماطم يتم تقطيعها وفرمها.

بصلة.

ثوم مفروم.

معلقة بهارات.

ماء لصلق الحمص.

ربع كيلو حمص الشام يتم نقعة.

خطوات عمل الحمص الشام

القيام بنقع حمص الشام يوم في الماء حتي يتم طهية والتخلص من الشوائب التي تكون به.

ثم نوضع الحمص داخل وعاء يسكن فيه كمية الحمص المتوفرة لدينا. نقوم بإضافة كمية من الماء فوق الحمص حتى يسبح فيها ويغطس، ثم نقوم بوضع الحمص على النار ونتركه حتي الغليان مرتين، ونذكركم برابط طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة. عندما يصل لتطيب والنضج للحمص نقوم بوضع الطماطم بعد فرمها. ثم نقوم بوضع الثوم المفروم والبصل علي النار ليتم الغليان و تجانس كل الخليط مع بعضه. نقوم بوضع البهارات الفلفل الأسود والملح والكمون، علي وعاء علي النار ونضيف عصير الليمون، ونضع ألشطه ليكون بنكهة مميزة، وإليكم رابط طريقة عمل تتبيله اللحمة.

طريقة عمل حمص الشام بالطريقة الشامية

تحتاج أولا تجهيز المقادير والمتطلبات اللازمة والتي جاءت كالتالي:



الليمون بالرغبة.

شطه حارة مطحونة.

ست فصوص ثوم مطحون.

ربع كوب من الزيت.

اربع معالق طماطم عصير.

حمص الشام مصلوق حسب الرغبة.

معلقة خل.

عدد 1 معلقة كمون.

ثلاث معالق بنجر.

عنثلاث كأس من الماء.

طريقة عمل حمص الشام الأصلي

نقوم بوضع كمية من الماء على النار حتى الغليان ثم نضع بها حمص الشام.

ثم نضيف الثوم بعد طحنه إلى الماء، بعد أن يتم الغليان نقوم بوضع باقي المقادير.

ويتم ترك كل المقادير على النار هادئة حتى يتم النضج التام، وإليكم رابط طريقة عمل الكبدة السعودي.

ثم يتم غلق النار، ونقوم بتحضير أكواب التقديم ويتم توزيع الحمص، ثم يتم وضع الفلفل الحار والليمون بالرغبة.

طريقة عمل حمص الشام فاطمة ابو حاتي

المقادير والمكونات المطلوبة:

ثلاث ثمرات طماطم.

بصلتين.

نصف كيلو حمص الشام أوحسب الرغبة.

أوحسب الرغبة. خمس فصوص ثوم.

معلقة من البابريكا.

نصف معلقة سكر.

معلقة من الكمون والفلفل الحار.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل حمص الشام نجلاء الشربيني

يتم غسل الحمص ثم نقوم بتسوية علي نار هادئة لمدة ساعة. نقوم بإحضار كافة المقادير والمكونات بعد فرم الذي يتم فرمة ويتم أضافتهم إلى الحمص لتسوية التطيب لمدة خمس دقائق ثم نضيف معلقة من الصلصة وعصير الطماطم والملح والكمون بالرغبة ويقدم بالهناء والشفاء ساخن، وإليكم رابط طريقة عمل الشاورما.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل حمص الشام زي المحلات 2022.