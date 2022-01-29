طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات حضريها أفضل من الجاهزة تماماً

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات، لا شك أن الحلاوة الطحينية من بين الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها المفضل فهي غنية بالسعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، يتساءل الكثير عن كيفية تحضيرها بالمنزل بتكاليف بسيطة موفرة وخطوات بسيطة، وذلك لكونها من ضمن وجبات الإفطار والعشاء التي تقدمها الأم لأسرتها ومع كل الفوائد التي تتمتع بها الحلاوة الطحينية بالمكسرات إلا أن كثرتها ربما تضر مريض السكري فلابد من الحرص والالتزام بالنسب التي يصفها الطبيب، وسوف نقوم بذكر طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المنزل بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

تعد الحلاوة الطحينية بالمكسرات من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين والتي يمكن تحضيرها بالمنزل بتكاليف بسيطة موفرة، فمكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فيمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة في المنزل دون شرائها جاهزة من المحلات، بل تقدمها ربه المنزل أفضل من الجاهزة سواء سادة أو بالشيكولاته أو بالمكسرات، إليكم المكونات وطريقة التحضير في السطور القادمة:

المقادير

عدد اثنان كوب من السكر البودرة.

مقدار عدد اثنان كوب من اللبن البودرة.

عدد اثنان كوب من الطحينة الخام.

يمكن استخدام أي نوع مكسرات مفضل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

في وعاء عميق يتم خلط كلاً من السكر البودرة واللبن البودرة وتوضع لهما الطحينة الخام.

يتم خلط المكونات جيداً بواسطة اليد حتى تتجانس المكونات جيداً وتتماسك.

بعد ذلك نقوم بتجهيز علبة مناسبة من الزجاج أو البلاستيك ويوضع في القاع المسكرات المفضلة لغير محبي المكسرات يمكن ترك هذه الخطوة.

ثم نقوم بإفراغ خليط الحلاوة الطحينية في العلبة مع ضرورة الضغط عليها جيد حتى تتماسك تماماً.

نقوم بوضع الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات، بعد ذلك يتم قلب العلبة في طبق مسطح ويتم تقطيع الحلاوة وتقدم وبالهنا والشفا.

سر نجاح الحلاوة الطحينية البيتي

عليك تعبئة الحلاوة الطحينية في عبوات ملائمة لمنع وصول الرطوبة إليها.

يمكن إضافة عرق الحلاوة بكميات مناسبة مع مراعاة عدم تعدي النسبة المسموح بها لعدم حدوث إسهال للشخص.

عليك ضبط كمية الحامض المضافة للحلاوة حتى اكتسابها الطعم المميز وعدم زيادتها أو نقصانها.

عليك اتباع الخطوات والمكونات بشكل سليم حتى الحصول على حلاوة طحينية مميزة مثل الجاهزة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات بالمنزل بكل سهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليها في أقرب فرصة ممكنة دمتم بخير.