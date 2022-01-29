نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي معجزة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات ستجعلك تبدين كأنك في سن العشرين في المقال التالي
تعتبر خلطة لبان الذكر من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص نهائيا من مشكلة التجاعيد التي يعاني منها العديد من السيدات والتي تدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة أو تقدمها في السن، وهذا من أكثر الأشياء التي تزعج أي إمرأة لأنها تريد دائما أن تظل كما هي في مرحلة شبابها حيث نجد أن كل السيدات يهتمون ببشرتهم وجمالها حتى تكون بشرة جذابة ومشرقة، ولكن عند الإهمال فيها فقد تظهر العديد من العيوب أو المشاكل التي تسبب لها إزعاج كبير وأحيانا لا تستطيع أن تعالج كل هذه المشاكل والأهم من هذا هو إستخدام الاشياء التي تعالج المشكلات.
لأن أحيانا قد تؤثر بالسلب على البشرة وتصبح مشكلة أكبر يصعب حلها لذلك من الضروري الإختيار الصحيح لعلاج المشكلة المتعلقة بالبشرة حتى لا يوجد بها أي آثار سلبية مزعجة، فمن خلال هذا المقال يمكننا التحدث عن مشكلة التجاعيد التي توجد بالوجه والمناطق التي تتواجد بها التجاعيد بشكل واضح هي منطقة حول العين والخدود ومنطقة حول الفم، أيضا فكل هذا قد يؤثر على نفسية المرأة وترغب في الحصول على حل مناسب للقضاء على هذه التجاعيد.
مكونات خلطة لبان الذكر لتجاعيد الوجه
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر.
- نصف كوب كبير من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
طريقة عمل خلطة لبان الذكر لتجاعيد الوجه
- نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع به نصف كوب كبير من الماء ونضيف إلى الماء ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر ونضعه على النار ونتركه حتى الغليان وعند غليانهم مع بعض نتركهم أيضا ثلاث دقائق ثم يتم رفع الإناء من على النار.
- ثم قومي بتصفيته ووضع الماء في طبق مناسب ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول على قوام متجانس ثم نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد.
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