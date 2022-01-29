لن تصدقي معجزة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات ستجعلك تبدين كأنك في سن العشرين

تعتبر خلطة لبان الذكر من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص نهائيا من مشكلة التجاعيد التي يعاني منها العديد من السيدات والتي تدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة أو تقدمها في السن، وهذا من أكثر الأشياء التي تزعج أي إمرأة لأنها تريد دائما أن تظل كما هي في مرحلة شبابها حيث نجد أن كل السيدات يهتمون ببشرتهم وجمالها حتى تكون بشرة جذابة ومشرقة، ولكن عند الإهمال فيها فقد تظهر العديد من العيوب أو المشاكل التي تسبب لها إزعاج كبير وأحيانا لا تستطيع أن تعالج كل هذه المشاكل والأهم من هذا هو إستخدام الاشياء التي تعالج المشكلات.

لأن أحيانا قد تؤثر بالسلب على البشرة وتصبح مشكلة أكبر يصعب حلها لذلك من الضروري الإختيار الصحيح لعلاج المشكلة المتعلقة بالبشرة حتى لا يوجد بها أي آثار سلبية مزعجة، فمن خلال هذا المقال يمكننا التحدث عن مشكلة التجاعيد التي توجد بالوجه والمناطق التي تتواجد بها التجاعيد بشكل واضح هي منطقة حول العين والخدود ومنطقة حول الفم، أيضا فكل هذا قد يؤثر على نفسية المرأة وترغب في الحصول على حل مناسب للقضاء على هذه التجاعيد.

مكونات خلطة لبان الذكر لتجاعيد الوجه

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

طريقة عمل خلطة لبان الذكر لتجاعيد الوجه