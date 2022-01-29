معلقة سحريه ضعيها على عجينة الكيك هيخليها هشه وخفيفه ومرتفعه مثل الجاهزة مش هتبطلى تعمليها من اليوم

معلقة سحريه ضعيها على عجينة الكيك هيخليها هشه وخفيفه ومرتفعه الكيك من أحب أنواع الحلويات التي يتم تناولها من قبل الكبار والصغار، فمن الممكن أن يتم تناوله مع الشاي والقهوة على وجبة الإفطار ومن الممكن تحضيره لأعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، وقد يتميز بأنه يتم تحضيره بطريقة سهلة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة والأساسية التي تساعد في تحضيره بسهولة وبساطة، فقد نتعرف معا على مجموعة من الأسرار التي يتم اتباعها أثناء تحضير الكيك في المنزل حتى تكون هشة وطرية من الداخل دون أن يتكلكع العجين بداخلها وتصبح ذات مذاق غير جيد.

معلقة سحريه ضعيها على عجينة الكيك هيخليها هشه وخفيفه ومرتفعه

يمكنك تحضير الكيك الهش بطريقة بسيطة وسريعة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تعطي الكيك مذاق جميل ومميز للغاية، وهذه المكونات يجب إتباعها بالكميات المذكورة حتى تصبح بمذاق فريد وهشة من الداخل وهي:

مكونات تحضير الكيك الهش

ربع ملعقة من الملح

ثلا بيضاا

رشة فانيليا

نصف كوب من السمن البلدي.

كيلو دقيق أبيض منخول.

علبتين زبادي خالي الدسم.

كيس بيكنج بودر.

كوب سكر.

طريقة تحضير الكيك الهش

تواجه السيدات مشكلة في تحضير الكيك في المنزل بأنه ليس بالقوام الهش المناسب لتحضير الكيك مثل المحلات، وهذا بسبب عدم قيامها بمجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعدها في تحضير هذه الحلوى بالشكل السليم، ومن أجل يتم تحضير الكيك الهش في المنزل بطريقة جيدة يجب القيام بهذه الخطوات وهي: