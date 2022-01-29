أفضل الوصفات الطبيعية المجربة لتكثيف شعر الحاجب بمكونات أمنة من مطبخك

طريقة طبيعية لتكثيف الحواجب، تعتبر الحواجب الكثيفة شكل من أشكال الموضة التي تسعى لها الكثير من النساء ففد تضطر لاستخدام أحد الحلول قبل وذلك باستخدام أقلام الحواجب وبعض مستحضرات التجميل الأخرى، ولا شك أنها تزول سريعاً، فيبحث الكثير عن بعض الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تكثيف شعر الحاجبين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة طبيعية لتكثيف الحواجب بشكل طبيعي وبسرعة رهيبة بدلاً من استخدام المواد الكيميائية الضارة، فيمكن استخدام تلك المواد بخطوات بسيطة، فتابعونا للتعرف على تلك الوصفات الطبيعية التي تعد كعامل مساعد لزيادة تكثيف شعر الحاجب.

وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجبين

توجد بعض الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تكثيف شعر الحاجبين بطريقة أمنة إليكم بعض الوصفات الطبيعية مثل، الزيوت الفعالة التي تعمل على تعزيز نمو شعر الحواجب بطريقة سحرية، بدلاً من صبغها للتكثيف أو إضافة أي مواد كيميائية قد تضر بالشعر على فترات، فالزيوت والمواد الطبيعية تعد الأمنة على الحواجب بشكل فعال وامن.

زيت الخروع يعزز نمو الشعر

يعمل زيت الخروع على تكثيف شعر الحاجبين وذلك عن طريق غمس قطعة قطنية في زيت الخروع وتحريكها فزق الحاجبين.

يترك الحاجبين طوال الليل وفي الصباح يتم غسل الحاجبين وللزيادة معدل نمو الشعر في منطقة الحاجبين يتم تكرار هذه الخطوات للتكثيف السريع بشكل أمن.

زيت الزيتون لنمو شعر الحاجبين

يحفز زيت الزيتون نمو شعر الحاجب وذلك عن طريق إضافة قطرات من العسل الأبيض إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يتم مزجهم جيداً وتدليك الحاجبين بهما ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً بعد ذلك يتم غسلهم بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند يحسن نسيج الشعر

يتمتع استخدام زيت جوز الهند لتعزيز نمو الشعر وذلك بواسطة دعك الحاجبين بالزيت في الليل.

ويترك طوال الليل ويتم غسله في الصباح بالماء الفاتر.

عصير البصل لتحفيز نمو الشعر

يعمل عصير البصل على مساعدة وتحفيز نمو شعر الحاجبين بطريقة طبيعية، يمكنكم معرفة خطوات استعماله:

ينصح الخبراء باستخدام قليل من عصير البصل الطازج على شهر الحاجبين لزيادة معدل نمو الشعر.

يترك لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة تقريباً، بعد ذلك يتم غسل الحاجبين بالماء الفاتر.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر بعض الطرق الطبيعية لتكثيف الحواجب بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من الوصفات الطبيعية برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.