طريقة عمل أرز السمك زي المطاعم بكل أسراره من طعم و لون و رائحة جذابة

طريقة عمل أرز السمك أو أرز صيادية السمك أو الأرز الأحمر يطلق عليه الكثير من المسميات ولكن اعتادت ربه المنزل على تحضيره بطريقة واحدة، أرز السمك لازم يحضر بجانب أكلة السمك حتى تبقى وجبة متكاملة و حلوة و شهية، اليوم نقدم لكى سيدتي طريقة جديدة لطهي أرز السمك سوف تنال رضا أفراد العائلة تابعي معنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير.

مقادير أرز السمك أو أرز صيادية السمك

نصف كيلو أرز ابيض منقى من الأحجار والشوائب ومغسول ومصفى من الماء جيدا.

1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

1 ثمر جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة و نصف ملح.

نصف كوب كزبرة خضراء مغسولة ومقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون و ناعم.

رشه قرفة مطحونة ناعمة.

فص ثوم مفروم.

ثلث كوب زيت نباتي

طريقة طهي أرز السمك مثل المطاعم

نحضر حلة ونضعها على النار بها ثلث كوب زيت ثم يترك حتى يسخن ثم نضع فيها البصل ونقلب. يترك البصل على النار حتى يذبل ويصير لونه بني مع الاستمرار في التقليب ثم نضع عليه فص الثوم المفروم و نعود ونقلب مرة اخرى البصل والثوم. وبعد ذلك تضاف الجزرة المبشورة ونقلب المكونات مع بعضها حتى تختلط بشكل جيد. هنا في هذه الخطوة نضيف الكزبرة الخضراء مع الاستمرار في التقليب لمده خمس دقائق. وبعد يضاف الأرز السابق غسله ونقلب حتى يأخذ تشويحه مع المكونات ويكتسب طعم جميل. قومي بإضافة البهارات على الأرز والمكونات من الملح وربع ملعقة صغيرة القرنفل ونقلب. ضعي علي المكونات السابقة ملعقة صغيره من الزنجبيل ورشه القرفة ثم صبي الماء حتى يغمر الأرز. هنا نغطى الحلة وتترك على النار حتى تغلي وعندما يبدأ الأرز يتشرب الماء نهدا من درجة حرارة النار ونتركه حتى يتم النضج. يرفع الأرز من على النار بعد التسوية ويقدم في قالب مزخرف ثم يقلب على طبق التقديم و بجانبه السمك المقلي والسلطة أو السمك الصيادية.

يمكن تزيين طبق الأرز بعود شبت أو كزبرة خضراء وشرائح الليمون وصحة وهناء.