بالخلطة السريه عمل المندي على الطريقة الاصلية بالمكونات والبهارات المظبوطة في المنزل

بالخلطة السريه عمل المندي على الطريقة الاصلية بالمكونات والبهارات السرية تحضير الوجبات يستغرق الكثير من الوقت ومن الممكن أن يكون الطعام بمذاق غير مقبول، ولكن الآن نتعرف معا على طريقة تحضير الماندي في المنزل مثل المحلات بطريقة سهلة وسلسة للغاية، فالماندي واحد من الاكلات الشعبية التي تتم في السعودية والخليج العربي ويتم تقديمها في المناسبات المختلفة والعزائم ولكنها ذات أصل يمني، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير الماندي المحضر من اللحم بالطريقة المعروفة حتى تكون بمذاق جيد ومميز للغاية.

بالخلطة السريه عمل المندي على الطريقة الاصلية بالمكونات والبهارات السرية

من أجل تحضير وجبة المندي يلزم تحضير مجموعة من المكونات الأساسية في هذه الوصفة والتي تعطيها مذاق فريد من نوعه يحبه الأطفال والكبار للغاية، وهي تتكون من التالي:

مكونات تحضير المندي في المنزل

كمية من الماء الساخن.

نصف ملعقة كمون.

ربع كوب سمنة.

كمية من الفلفل الأخضر.

كمية من الطماطم المهروسة.

ثلاث ورقات غار.

ثلاث أكواب أرز.

بصلتين.

أربع من الحبهان.

فصوص ثوم.

عود قرفة.

حبة لومي.

مكونات الصوص

نصفة ملعقة ملح وفلفل أسود.

اثنين من الثوم المفروم

ملعقتين من زيت الزيتون

ثلاث حبات فلفل مفروم.

طماطم مقشرة.

ملعقة بقدونس مفروم.

طريقة تحضير المندي