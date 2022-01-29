طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة ألذ من محال الحلويات

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة ولذيذة بكل سهولة، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، وليس من السهل عمل البسبوسة في البيت والحصول على الطعم الرائع الذي يميز محال الحلويات، تشتهر البسبوسة في بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا وفلسطين والاردن، كما توجد في تركيا وبعض الدول الأخرى، الآن وفي هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” نوضح لكم كيفية تحضير بسبوسة القشطة في المنزل وأفضل من المحلات، فقط تابع معنا الطريقة خطوة بخطوة وسوف نقوم بذكرها بالتفصيل مع أسرار عمل البسبوسة الناجحة.

مقادير البسبوسة بالقشطة

علبة من القشطة.

كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب من اللبن الحليب.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

شرائح لوز.

لعمل السيرب أو القطر

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة

في وعاء نضع دقيق السميد ثم نضيف اليه الزيت والحليب والسكر وجوز الهند ونقلب.

نضيف رشة ملح مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً.

في صينية مبطنة بالزيت نضع نصف كمية خليط البسبوسة ثم نفرد عليها طبقة من القشطة ثم نضيف باقي كمية خليط البسبوسة.

نقسم الصينية إلى قطع ثم نضع شرائح اللوز على الوجه.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشر دقائق ثم ندخل صينية البسبوسة على الرف الأوسط لمدة 20 إلى 25 دقيقة، ودقائق تحت الشواية حتى يحمر وجهها.

أثناء وجود البسبوسة بالفرن نجهز القطر أو الشربات نضع السكر مع الماء ونرفعها على النار وحين تغلي نضيف ماء الزهر والليمون ونتركها خمس دقائق على نار هادئة.

نخرج صينية البسبوسة بالقشطة من الفرن وتوضع عليها الشربات الساخن مباشرة ثم تغطى حتى تبرد.

الآن قدمي البسبوسة بالقشطة مع الشاي لضيوفك.

أسرار نجاح البسبوسة بالقشطة

من السهل عمل البسبوسة بالمنزل ولكن الأمر الصعب هو ضبط القوام والشكل والطعم ليصبح مثل المحلات، لذلك تلك الأسرار ستساعدك في عمل بسبوسة بالقشطة عالية الجودة: