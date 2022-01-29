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عمر شويل - جدة أسرار تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس في البيت بخلطة سرية وبطعم لذيذ بدون ما يسود لونه - ثقفني
الفول يعد نوع من أنواع البقوليات والحبوب التي تنتشر في معظم البلاد العربية وقد يوجد العديد من أنواع البقوليات غير الفول ومن أنواعها هي القمح والفاصولياء والحمص واللوبيا وغير ذلك الكثير، ولكن الفول هو الذي يستهلك بشكل كبير من قبل جميع الناس حيث يتناوله الإنسان بكثرة بسبب جمال طعمه ومذاقه اللذيذ وغير ذلك يتناوله للإستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الفول، وجميعها يكون مفيد لجسم الإنسان فهو غني جدا بالبروتينات والألياف والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور وأنه ملئ بالأملاح المعدنية وغيرهم.
مكونات الفول المدمس
- نصف كيلو من الفول.
- كمية مناسبة من الماء.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- كمية مناسبة من الملح والكمون.
طريقة عمل الفول المدمس
- نقوم بغسل الفول أولا ثم نحضر وعاء كبير ونضع به كمية الفول ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ويتم تغطيته ونتركها لمدة ليلة كاملة حتى يتم نقع الفول جيدا.
- وفي اليوم التالي قومي بتجهيز إناء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى غليان الماء وعند غليانها نضيف الفول بعد تصفيته من الماء التي تم نقعه بها ونترك الفول مع الماء على النار حتى الغليان.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة ثمرة واحدة من الطماطم بشرط أن يتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة مناسبة من الملح والكمون.
- ثم نترك كل هذه المكونات على النار حتى نتأكد من تسوية الفول جيدا ويفضل أن تكون النار هادئة ولابد من مراعاة الفول لإضافة الماء كل حين وآخر وبعد تسويته يتم رفع الإناء من على النار ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وعندما نقوم بعمل طبق لذيذ من الفول قومي بتجهيز طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينه نضع كمية مناسبة من الفول المدمس، ثم نضيف إليه كمية من عصير الليمون ورشة من الملح والكمون والكزبرة الجافة على حسب الرغبة ويتم تقليبهم مع بعض وبعد مرور دقيقة واحدة يتم رفع الطاسة من على النار ونضع الفول في طبق ونقوم بتقديمه.
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