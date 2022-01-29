أسرار تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس في البيت بخلطة سرية وبطعم لذيذ بدون ما يسود لونه

الفول يعد نوع من أنواع البقوليات والحبوب التي تنتشر في معظم البلاد العربية وقد يوجد العديد من أنواع البقوليات غير الفول ومن أنواعها هي القمح والفاصولياء والحمص واللوبيا وغير ذلك الكثير، ولكن الفول هو الذي يستهلك بشكل كبير من قبل جميع الناس حيث يتناوله الإنسان بكثرة بسبب جمال طعمه ومذاقه اللذيذ وغير ذلك يتناوله للإستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الفول، وجميعها يكون مفيد لجسم الإنسان فهو غني جدا بالبروتينات والألياف والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور وأنه ملئ بالأملاح المعدنية وغيرهم.

مكونات الفول المدمس

نصف كيلو من الفول.

كمية مناسبة من الماء.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

كمية مناسبة من الملح والكمون.

طريقة عمل الفول المدمس