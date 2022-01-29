طريقة عمل السحلب بالنشا في البيت باسهل طريقة

السحلب بالنشا، السحلب هو من المشروبات الشتوية التي يحبها الكثيرون سواء الكبار او الصغار لطعمه الشهي واللذيذ كما انه يمدنا بالطاقة كما انه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المطلوبة فهو يحتوي على اللبن وهو غني بعنصر الكالسيوم وفي الغالب نقوم بشرائه جاهز ولكن من الافضل تحضيره في المنزل فهو لا يحتاج الى وقت او جهد او تكلفة كبيرة فهو يحتاج فقط الى بع ساعة فقط لتحضيره ويحتاج الى النشا واللبن فقط في تحضيره ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل السحلب في المنزل باسهل طريقة.

طريقة عمل السحلب بالنشا في المنزل

المكونات

5 كوب حليب

4 ملعقة كبيرة سكر

4 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

مكسرات حسب الرغبة

طريقة التحضير

في البداية نقوم باذابة النشا في كوب من الحليب البارد ثم نضيف باقي كمية الحليب ثم نضعه في وعاء على النار ونستمر في التحريك حتى يثقل الخليط.

ثم نقوم باضافة السكر الى الخليط ثم نضيف السكر ونستمر في التحريك ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي ويصبح قوامه سميكاً.

ثم نقوم باضافة ماء الزهر ونحرك لدقيقة ثم نطفئ النار ونسكب السحلب في الأكوابونقوم بتزيينه بالقرفة او المكسرات المجروشة أو الفستق الحلبي أو جوز الهند حسب الرغبة، ثم نقوم بتقديمه.

طريقة عمل السحلب بالحليب السائل

المكونات

3 كأس من الحليب السائل

½ كأس من السكر أبيض

فنجان صغير سحلب بودرة

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به السكر الأبيض والحليب والسحلب ونخفق المكونات حتى تمتزج جيداً .

ثم نضعه نار متوسطة ونستمر بتحريك المزيج حتى الغليان، ثم نضعه في كأس التقديم.

طريقة السحلب في البيت

المقادير

8 ملعقة كبيرة نشا

2 لتر حليب

نصف كوب سكر

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة قرفة

4 ملعقة كبيرة ماء زهر

طريقة التحضير