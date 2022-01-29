أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح اليدين والرجلين خلال يومين فقط من الاستخدام

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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والرجلين، تساهم الوصفات في القضاء على مشكلة جفاف الجلد، تتكون الوصفات من مكونات طبيعية تعمل على التفتيح والترطيب، تضيف الوصفات الطبيعية النضارة لليدين والرجلين، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل لذلك سنوفرها إليكم فيما يلي، ولن تحتاجي إلى شراء الكريمات باهظة الثمن مجدداً.



وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والرجلين



يتميز الزبادي باحتوائه على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بالإضافة إلى أن العسل يزيد النضارة، والمكونات هي:

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة عسل.

خطوات تحضير وصفة الزبادي والعسل

يتم خلط الزبادي مع العسل.

تغسل اليدين والرجلين وتجفف.

توضع طبقة من الوصفة على المنطقة المراد تفتيحها.

تترك الوصفة لمدة نصف ساعة.

تغسل بالماء الفاتر والصابون وتتكرر مرتين بالأسبوع.

وصفة الليمون والخيار

من المعروف أن الليمون يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في تكوين الخلايا التي تعمل على تفتيح البشرة، والخيار يزيد الترطيب والتفتيح، والمكونات هي

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير وصفة الليمون والخيار

توضع ملعقة من عصير ليمونه مع ملعقة من عصير الخيار ونضيف ملعقة من النشا ونخلطهم.

نقوم بوضع الخليط على اليدين والرجلين حتى تجف وتغسل بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

وصفة الألوفيرا

يعد جيل الألوفيرا من أهم المواد التي تساهم في إزالة البقع الداكنة بالإضافة إلى إزالة طبقات الجلد الميت لأنه يحتوي على مركب انثراكينون والطريقة هي

يتم وضع جيل الألوفيرا على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بغسل اليدين والقدمين بالماء الفاتر ويتم استخدام الوصفة مرة في الأسبوع.

مكونات وصفة البرتقال والكركم

يحتوي البرتقال على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تعمل على بناء الخلايا والكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على التفتيح والمكونات هي

ملعقة من قشور البرتقال.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت اللوز.

خطوات تحضير وصفة البرتقال والكركم