نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عرفتي هتعمل ايه ملعقة الفازلين لبشرتك وجسمك قبل النوم مش هتستغني عنه ابداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأشياء المهمة في حياة كل فتاة أو إمرأة هي العناية بالجسم والبشرة فهما من الأمور التي تشغل بال جميع الفتيات بلا إستثناء من حيث تبييضها أو التخلص من أي مشكلة متعلقة بهم، لأن عند وجود مشاكل في البشرة أو الجسم يعد هذا الشيء من المشكلات التي قد تؤثر على نفسية المرأة ويجعلها تشعر بالإكتئاب وتريد أن تعالجها في خلال وقت سريع جدا، وغالبا توجد هذ المشاكل بسبب عدم الإهتمام بالوجه أو ببشرة الجسم وهذا الإهتمام يكون عبارة عن تقشير البشرة وإستخدام ماسكات طبيعية تساعد على تنظيف البشرة والجسم.

وعلى الرغم من وجود ماسكات أو خلطات طبيعية إلا أن نجد أغلبية الفتيات يستخدمون كريمات لا تكون معروفة لتبييض الوجه وتفتيح الجسم وحل أي مشكلة توجد بهم مثل القضاء على خلايا الجلد الميتة، والتي لها دور كبير في ظهور البشرة باللون الأسمر وهذا لا تريده الفتيات وتستخدم هذه الكريمات للتبييض وإزالة السواد الذي يوجد في بعض المناطق سواء في الوجه أو الجسم ولكن كثرة إستعمال هذ المنتجات قد يؤثر على هذه المناطق تأثير سلبي.

فقد تظهر الحساسة والإلتهابات التي تضر الجلد بشكل كبير جدا ومن هنا يبحث الكل عن إستخدام أفضل الأشياء التي تساعدنا على تبييض الوجه والجسم بأكمله، فلا نجد إلا إستعمال الوصفات الطبيعية ومنها وصفة الفازلين، فقد يوجد الفازلين العديد من الوصفات التي تعالج أغلبية المشاكل وهذا لأنه من المواد الطبيعية اللازم ترافره ووجوده في كل منزل نظرا لفوائده العظيمة فهو يفيد الشعر والجسم والوجه.

مكونات ماسك الفازلين لتبييض البشرة والجسم

يعد الفازلين من أهم المرطبات الموجودة في المنزل، وهو أيضا سعره بسيط جدا، لذلك نقدم وصفة بسيطة تساعد على تبييض البشرة والجسم كله، نضع على الفازلين عصير الليمون وزيت اللوز المر، ونقوم بخلط المكونات جيدا، تساعد هذه الطريقة للتبيض الفوري للبشرة وتعطيها ملمس ناعم، ومن الممكن استعمالها يوميا للحصول على أفضل نتيجة للتبيض.

مكونات عمل الماسك بالفازلين والنشا لتفتيح الوجه والجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض البشرة والجسم